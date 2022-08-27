“ليفربول ينصب السيرك” ويتفوق على يورتموث بتسعة أهداف نظيفة

حقق ليفربول فوزًا كاسحًا على ضيفه بورنموث بتسعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد معقل البلوز، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وشارك النجم المصري محمد صلاح المباراة بشكل أساسيًا وكان عنصر هام في الهدف الثاني والرابع للفريق بصناعة الهجمة التي أحرز منها الهدفين، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها ليفربول بخماسية في الشوط الأول

ليفربول يفوز على بورنموث بسبعة أهداف

ولم يمر على فريق ليفربول سوى 3 دقائق فقط حتى سجل أول هدف في المباراة عبر رأسية نارية من لويس دياز، من خلال تلقى عرضية من فيرمينو سجل بها الهدف الأول في المباراة.

ثم أمطر هارفي إليوت شباك بورنموث بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة بعدما لعب محمد صلاح الكرة إلى فيرمينو الذي هيأ الكرة إلى هارفي إليوت وسجل بها هدفًا من ضربة نارية قوية من خارج منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للفريق.

أهداف ليفربول في شباك بورنموث

وسجل الهدف الأول لويس دياز، ثم فاجئ هارفي إليوت الجميع بالهدف الثاني، ثم سجل أرنولد الهدف الثالث، وفيرمينو الرابع، وسجل الهدف الخامس، فان ديك، والسادس كريس ميقاس هدفًا في مرماه، والسابع فيرمنيو، والهدف الثامن سجله كارفالهو، والتاسع لويس دياز.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

وكان المدير الفني لنادي ليفربول كشف عن التشكيل الرسمي للريدز أمام بورنموث والتي أتت على النحو التالي.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

وفي خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جوميز، ألكسندر أرنولد، روبرتسون

وفي خط الوسط: فابينيو، هارفي إيليوت، فابيو كارفاليو

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرت فيرمينو

ويعد هذا هو الانتصار الأول لفريق ليفربول في الموسم الحالي بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام مانشستر يونايتد وتعادل في أول جولتين، ويأمل المصري محمد صلاح أن يواصل تسجيل الأهداف بعدما سجل هدفًا في مباراة مانشستر يونايتد الأخير وآخر أمام فولهام وبات بفارق هدفين فقط عن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وحتى الآن يعاني فريق ليفربول من غياب عدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة وهم كل من الغيني نابي كيتا الذي استبعد من قائمة المباراة الماضية، وتياجو ألكانتارا ودييجو جوتا، وغيرهم من اللاعبين.