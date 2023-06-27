ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم كيليان مبابي ويجهز عرض ضخم لباريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية مفاجئة أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في صراع التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي يلعب مهاجماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال ماركو كيرديمير وكيل اللاعبين التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريح مفاجئ “ليفربول سينافس ريال مدريد على ضم كيليان مبابي والقرار يعود إلى اللاعب”.

وأضاف أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 250 مليون يورو إضافة إلى مكافأة سيقدمها النادي للاعب في حال وافق على الانتقال إليه، وبهذا سيحدث صراع قوي بين كل من ريال مدريد وليفربول على ضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بالرغم من أن اللاعب لديه رغبة قوية في الانضمام إلى النادي الملكي، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 280 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب في هذا الصيف.

مبابي وريال مدريد

هذا وارتبط اسم النجم الفرنسي في الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أكدت الكثير من التقارير الصحفية على اقتراب حسم الصفقة بشكل نهائي، حيث يهتم النادي الإسباني بضم اللاعب منذ أكثر من ثلاثة مواسم، وفي كل موسم يتحرك لضمه ولكن تبوء المفاوضات في النهاية بالفشل، ويستمر اللاعب مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

ويرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى شهر يونيو 2024 مع الفريق الفرنسي، وصرح اللاعب بأن الموسم القادم سيكون آخر موسم له مع الفريق، ولكن إدارة الفريق الباريسي خيرت اللاعب بين أن يجدد للفريق أو يتم بيعه هذا الموسم؛ حتى لا يخسر النادي قيمته إذا واصل اللعب مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، حيث سينتقل اللاعب مجانا إلى أي نادي يريده دون دفع أي رسوم للنادي الباريسي.

مشوار اللاعب في مونديال قطر

وشهدت كأس العالم الأخيرة في قطر تألقاً لافتاً للنجم الفرنسي مع منتخب بلاده، حيث استطاع الحصول على لقب الهداف في هذه النسخة، كما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية وأحرز ثلاثة أهداف فيها أمام منتخب الأرجنتين، ولكن منتخب الأرجنتين استطاع أن يقتنص اللقب بالفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بقيادة نجمه ليونيل ميسي.