ليفربول يكشر عن أنيابه في أولي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

في إنطلاقة متميزة للفريق اللندني ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وفي أولى مباريات الدوري، تمكن ليفربول الإنجليزي من تحقيق أولى انتصاراته على فريق نورويتش سيتي، وقد بدأ اللقاء ساخناً وخصوصاً في الشوط الأول حيث تمكن فريق الريدز من إحراز أربع أهداف وتألق فيه محمد صلاح، وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة وتمكن من السيطرة على مجريات الأمور، وعانى دفاع فريق نورويتش سيتي من ثلاثي هجوم الفريق اللندني وخصوصا نجمنا المصري” محمد صلاح” وجاء الهدف الأول للدوري الإنجليزي لموسم 2019/ 2019 بالنيران الصديقة لمدافع فريق نورويتش سيتي ليكتب أول الأهداف لليفر.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

تمكن فريق ليفربول من إنهاء أولى مباريات افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/ 2020، وجاءت النتيجة بإحراز فريق ليفربول اربع اهداف مقابل هدف وحيد لفريق “نورويتش سيتي”، وجاء أول الأهداف في الدقيقة السابعة عن طريق الخطأ حيث أحرز مدافع “نورويتش سيتي “من تسجيل أول الأهداف في مرماه، وجاء ثاني الأهداف عن طريق النجم “محمد صلاح” في الدقيقة 18، وجاء الهدف الثالث عن طريق المدافع “فان دايك” في الدقيقة 28، وجاء الهدف الأخير عن طريق “ديفوك أوريجي” وينتهي الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول 4/0، ولم يتمكن فريق” نورويتش سيتي”، وجاء هدف الفريق الضيف الوحيد في الدقيقة 64 لتنتهي المباراة بنتيجة أربع أهداف لهدف لفريق ليفربول، وبتلك النتيجة يتصدر فريق الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في انتظار باقي مباريات الإسبوع الأول اليوم وغداً.