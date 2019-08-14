ليفربول يكتسح تشيلسي في نهائي السوبر الأوروبي في ضربات الجزاء

بداية المباراة بين ليفربول وتشيلسي في نهائي السوبر الاوروبي على ملعب فودافون آرينا في العاصمة التركية إسطنبول،حيث فاز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا،وفاز تشيلسي على ارسنال في السوبر الاوروبي،حيث بعد فوز الاثنين تقابل اليوم في نهائي السوبر الاوروبي.

بداية المباراة في الشوط الاول بين الفريقين بتشكيلة غريبة جدا من مدرب ليفربول يورجن كلوب حيث لعب تشبرلين على حساب فيرمينيو في الهجوم وهذا تغيير غريب جدا،وساعد هذا التشكيل الغريب فريق تشيلسي في الهجوم القوي واللعب السريع والهجمات الخطيرة على دفاع ليفربول وضياع العديد من الفرص الحقيقة من هجوم تشيلسي وانقذها حارس ليفربول ولكن تمكن تشيلسي من احراز الهدف الاول في الشوط الاول قبل نهايته بعد هجمات خطيرة وحقيقة على مرمي ليفربول.

بدأ الشوط الثاني بهجوم كبير من ليفربول عن طريق صلاح وساديو ماني وتمكن الليفر من احراز التعادل عن طريق ماني،ولكن لم يهدا تشيلسي وعاد وهاجم مرة أخري ولكن ظل دفاع الليفر صامد بكل قوة،ويعتمد الليفر على الهجمات المرتدة عن طريق محمد صلاح وساديو ماني وانتهي الشوط الثاني بالتعادل الايجابي.

بدأية الاشواط الاضافية بهجمات خطيرة لليفر وظل يشن العديد من الهجمات الخطيرة على حارس تشيلسي وانقذ الحارس الفرص الخطيرة ولكن احرز الليفر الثاني عن طريق ساديو ماني،ولكن لم يهدأ تشيلسي وظل يهاجم حتي عاد بالتعادل عن طريق ضربة الجزاء وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 2_2 ووصل الفريقين لضربات الجزاء.

احرز الليفر الضربة الاولي وكذالك تشيلسي احرز الضربة الاولي،احرز الليفر الضربة الثانية وكذالك تشيلسي،احرز الليفر الضربة الثالثة وكذالك تشيلسي،احرز الليفر الضربة الرابعة وكذالك تشيلسي،احرز الليفر الضربة الخامسة وضيعها تشيلسي.

فوز ليفربول على تشيلسي بضربات الجزاء 5_4 وحصوله على السوبر الاوروبي.