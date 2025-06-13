ليفربول يقترب من حسم أغلى صفقة في تاريخه بضم الألماني فلوريان فيرتز

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إتمام واحدة من أضخم صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد أن بات على أعتاب التوقيع مع النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون يورو (114 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعلها الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز على حد سواء.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين ليفربول وليفركوزن قد تم بنسبة 100%، ولا يتبقى سوى خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، فور عودته من عطلته الصيفية، على أن يعلن عن الصفقة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت شبكة “بي بي سي سبورت” أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث يجري النقاش حاليًا حول تفاصيل الحوافز والمكافآت المرتبطة بأداء اللاعب.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO! Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included. Player side already agreed two weeks ago with move now imminent. Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025

وقد جذب فلوريان فيرتز أنظار العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وفي مقدمتهم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أن اللاعب أبدى رغبته الواضحة في الانضمام إلى ليفربول، وفي المقابل اعترف ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بصعوبة دخول النادي في سباق التعاقد مع فيرتز، مشيرًا إلى أن العرض المالي الضخم الذي قدمه ليفربول يتجاوز إمكانيات النادي البافاري.

🚨 Liverpool will proceed with formal steps of Wirtz move as soon as he returns from holiday, deal 100% agreed. ◉ Kerkez deal remains on the way. 🏁

◉ Gyökeres has never left Arsenal list.

◉ City to loan Nypan out, not to Girona. 🎥 More: https://t.co/qteG3RkPd0 pic.twitter.com/c2EyeEG5wX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

ويعد فيرتز البالغ من العمر 22 عامًا، أحد ألمع المواهب الشابة في الكرة الأوروبية، بفضل ما يملكه من قدرات فنية متميزة وفعالية هجومية كبيرة، حيث سجل 57 هدفًا وساهم بعشرات التمريرات الحاسمة خلال 197 مباراة خاضها مع باير ليفركوزن، كما يتميز بقدرته على الربط بين الخطوط والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط ما يجعله خيارًا مثاليًا لليفربول، كما أنه لعب دورًا حاسمًا في تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه عام 2024، ما جعله أحد ألمع نجوم “الدوري الألماني” وأكثرهم طلبًا في سوق الانتقالات.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، فإن انتقال فيرتز ستكون الاعلى في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي، وثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو.