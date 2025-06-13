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ليفربول يقترب من حسم أغلى صفقة في تاريخه بضم الألماني فلوريان فيرتز

اميرة محمد

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إتمام واحدة من أضخم صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد أن بات على أعتاب التوقيع مع النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون يورو (114 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعلها الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز على حد سواء.

ليفربول يقترب من حسم أغلى صفقة في تاريخه بضم الألماني فلوريان فيرتز

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين ليفربول وليفركوزن قد تم بنسبة 100%، ولا يتبقى سوى خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، فور عودته من عطلته الصيفية، على أن يعلن عن الصفقة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت شبكة “بي بي سي سبورت” أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث يجري النقاش حاليًا حول تفاصيل الحوافز والمكافآت المرتبطة بأداء اللاعب.

وقد جذب فلوريان فيرتز أنظار العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وفي مقدمتهم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أن اللاعب أبدى رغبته الواضحة في الانضمام إلى ليفربول، وفي المقابل اعترف ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بصعوبة دخول النادي في سباق التعاقد مع فيرتز، مشيرًا إلى أن العرض المالي الضخم الذي قدمه ليفربول يتجاوز إمكانيات النادي البافاري.

ويعد فيرتز البالغ من العمر 22 عامًا، أحد ألمع المواهب الشابة في الكرة الأوروبية، بفضل ما يملكه من قدرات فنية متميزة وفعالية هجومية كبيرة، حيث سجل 57 هدفًا وساهم بعشرات التمريرات الحاسمة خلال 197 مباراة خاضها مع باير ليفركوزن، كما يتميز بقدرته على الربط بين الخطوط والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط ما يجعله خيارًا مثاليًا لليفربول، كما أنه لعب دورًا حاسمًا في تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه عام 2024، ما جعله أحد ألمع نجوم “الدوري الألماني” وأكثرهم طلبًا في سوق الانتقالات.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، فإن انتقال فيرتز ستكون الاعلى في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي، وثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو.


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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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