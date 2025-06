ليفربول يقترب من حسم أغلى صفقة في تاريخه بضم الألماني فلوريان فيرتز

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إتمام واحدة من أضخم صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد أن بات على أعتاب التوقيع مع النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون يورو (114 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعلها الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز على حد سواء.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين ليفربول وليفركوزن قد تم بنسبة 100%، ولا يتبقى سوى خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، فور عودته من عطلته الصيفية، على أن يعلن عن الصفقة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت شبكة “بي بي سي سبورت” أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث يجري النقاش حاليًا حول تفاصيل الحوافز والمكافآت المرتبطة بأداء اللاعب.

Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.

Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!

وقد جذب فلوريان فيرتز أنظار العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وفي مقدمتهم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أن اللاعب أبدى رغبته الواضحة في الانضمام إلى ليفربول، وفي المقابل اعترف ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بصعوبة دخول النادي في سباق التعاقد مع فيرتز، مشيرًا إلى أن العرض المالي الضخم الذي قدمه ليفربول يتجاوز إمكانيات النادي البافاري.

🚨 Liverpool will proceed with formal steps of Wirtz move as soon as he returns from holiday, deal 100% agreed.

