ليفربول يفوز على لايبزيج ليحسم التأهل إلى ربع النهائي

أعطى ليفربول موسمه المتعثر دفعة قوية في الوقت المناسب بفوزه على لايبزج بنتيجة 2-0، وبذلك ضمن تأهله للدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

إحتفظ لاعبون ليفربول بآمالهم في الاحتفاظ بلقب الدوري الذي فازوا به في يونيو / حزيران الماضي،

لكن سعيهم للحصول على لقب أوروبي ثانٍ في ثلاثة مواسم لا يزال قائما إلى حد كبير بفضل عرض أكثر ثقة واتزانا في مباراة اليوم .

لمدة 70 دقيقة، كان ليفربول يهدر بشدة فرص عديدة أمام المرمى، إلى ان افتتح التسجيل، عندما وصلت تمريرة ماني إلى جوتا، فهيأ الأخيرة الكرة إلى صلاح الذي راوغ مدافع الخصم وسدد كرة زاحفة قوية مباشرة داخل الشباك.

بعد مضي 4 دقائق من تسجيل الهدف الاول، تمكن ساديوا ماني من تعميق الفارق بعد ان أرسل أوريجي الكرة على طبق إلى ماني الذي سددها بسهولة في شباك مرمى فريق لايبزج الالماني.

سيكتشف فريق يورغن كلوب منافسه في دور الثمانية عندما يتم إجراء القرعة يوم الجمعة، 19 مارس.