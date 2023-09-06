ليفربول يفكر في ضم مبابي في حالة رحيل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن خطة ليفربول الاحتياطية في حالة رحيل محمد صلاح، إذ يوجد محادثات بين المسئولين في آنفيلد من أجل التعاقد مع كيليان مبابي في سوق الانتقال المقبلة، وذلك نظرًا للغموض الذي يحيط بمستقبل الملك المصري الذي يرغب فريق اتحاد جدة في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تغلق في السعودية غدًا الخميس.

رحيل صلاح

ويبدو أن موقف محمد صلاح لن يحسم إلا في الساعات الأخيرة، إذ على الرغم من إعلان ملاك ليفربول ويورجون كلوب المدير الفني للفريق أن صلاح ليس للبيع، إلا أن المسئولين السعوديين يبذلون أقصى جهد لحسم الصفقة، ولذلك تم تقديم عرض أخير قيمته 215 مليون جنيه إسترليني لإقناع الإنجليز برحيل اللاعب، ومازال أمام مسئولو اتحاد جدة يوم كام في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل حسم الصفقة وتزويد هجوم الفريق بإمكانيات لاعب بحجم محمد صلاح، إضافة للصفقات القوية التي نجحوا بالفعل في إبرامها بالتعاقد مع بنزيما، وكانتي، وجوتا، وفابنيو.

بديل محمد صلاح في ليفربول

ويبدو أن كيليان مبابي هو الحل الأمثل لإدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح، إذ يعد المهاجم الشاب ورقة هجومية رابحة في صفوف أي فريق، إلا أن مستقبل الدولي الفرنسي يعد غامض أيضا، إذ لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موقفه مع باريس سان جيرمان على الرغم من بقاءه حتى صيف 2024 من أجل الرحيل بالمجان.

وإذ استعد ليفربول لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات مبابي، سيكون في منافسة شرسة مع نادي ريال مدريد الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن النادي الإسباني غير مستعد لتقديم عرض في الوقت الحالي وينتظر الحصول على مبابي مجانًا الموسم المقبل، وأكدت صحيفة ليمب الفرنسية أن المسئولين الإنجليز يفكرون بجدية في إحضار اللاعب إلى آنفيلد، وذلك في ظل الرحيل المتوقع لمحمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة.

محمد صلاح واتحاد جدة

ويذكر أن اتحاد جدة قدم عرض خرافي لمحمد صلاح وليفربول من أجل الحصول على خدماته، إذ تم عرض مبلغ 215 مليون جنيه استرليني أجره في الموسم الواحد، إضافة لنسبة من بيع القميص الذي يحمل اسمه ومكافئات خاصة بعد الفوز، وتعينه سفر لثلاث رعاة.