“ليفربول يفقد الصدارة” بعد التعادل مع مانشستر يونايتد قبل موقعة أرسنال

فريق ليفربول تعادل اليوم سلبياً مع فريق مانشستر يونايتد، في مباراة جمعت الفريقين في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023.

ملخص مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

أقيمت مباراة ليفربول و اليونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، بعد إهدار كلا الفريقين العديد من الفرص المتاحة للتسجيل.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

بعد تعادل ليفربول السلبي أمام مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشر، أصبح نادي ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف فريق أرسنال المتصدر برصيد 39 نقطة.

وفي المركز الثالث يتواجد فريق أستون فيلا برصيد 38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

نادي ليفربول سيستضيف نادي أرسنال في الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، ستلعب المباراة يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر.

ستلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول و أرسنال على ملعب أنفيلد.