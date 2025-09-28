ليفربول يفاجيء موهبته الشابه بقرار هام.. تعرف عليه

كشفت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، توقيع لاعبه الشاب ريو نجوموها أول عقد إحترافي مع النادي، بعد ظهوره المميز مع الفريق الأول هذا الموسم.

أول عقد إحترافي

وقال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن ريو نجوموها وقع أول عقد احترافي له مع النادي.

ولعب المهاجم، الذي وصل إلى الأكاديمية في سبتمبر 2024 بعد أن كان في السابق مع تشيلسي، في خمس مباريات مع الفريق الأول للريدز حتى الآن، كان آخرها في فوز 2-1 في كأس كاراباو يوم الثلاثاء على ساوثهامبتون.

هدف الفوز أمام نيوكاسل

ونجح نجوموها في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 100 خلال فوز فريقه 3-2 على نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، وذلك بمناسبة مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب أسابيع قليلة، ظهر الدولي الإنجليزي تحت 19 عاما في المسابقات الأوروبية لأول مرة عندما دخل كبديل في مباراة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالفوز على أتلتيكو مدريد في أنفيلد.

كما تواجد نجوموها مع فرق تحت 18 و19 و21 عامًا في فريق ريدز في موسم 2024-2025، وحصل على أول ظهور له مع الفريق الأول تحت قيادة أرن سلوت في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع أكينجتون ستانلي في يناير من هذا العام.