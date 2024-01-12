ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة قبل انطلاق أمم أفريقيا

فاجأ نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه المصري محمد صلاح بتوجيه رسالة له قبل مشاركة اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في ساحل العاج مع منتخب مصر.

منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غدا الأحد بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من، غانا موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر.

ليفربول خرج ومن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث قائلا نصا:

كل التوفيق للاعبنا محمد صلاح مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار