أخبار الرياضة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة قبل انطلاق أمم أفريقيا

أحمد المدبولي

فاجأ نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه المصري محمد صلاح بتوجيه رسالة له قبل مشاركة اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في ساحل العاج مع منتخب مصر.

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة قبل انطلاق أمم أفريقيا

منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غدا الأحد بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من، غانا موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر.

ليفربول  خرج ومن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث قائلا نصا:

كل التوفيق للاعبنا محمد صلاح مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة قبل انطلاق أمم أفريقيا

قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل