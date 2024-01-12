ليفربول يعلن اعارة لاعبه الى ويجان

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن خروج أحد لاعبيه إعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الحالي

ليفربول وعبر بيان رسمي أعلن خروج اللاعب لوك تشامبرز على سبيل الإعارة إلى ويجان أثليتيك خلال موسم يناير الحالي وحتى نهاية الموسم

وذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريق ليفربول، وذلك من أجل الحصول على فرصة مشاركة جيدة خلال الفترات المتبقية من الموسم

لوك تشامبرز 19 عام خريج أكاديمية ليفربول وانضم إليها في سن السادسة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة يورجن كلوب في وقت سابق من هذا الموسم ولعب أربع مرات بشكل عام.

ليفربول وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث قائلا:

اللاعب الشاب لوك تشامبرز ينتقل لصفوف ويجان أثلتيك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 🤝

وتابع: تمنياتنا لك بالتوفيق يا لوك!