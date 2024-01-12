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ليفربول يعلن اعارة لاعبه الى ويجان

أحمد المدبولي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن خروج أحد لاعبيه إعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الحالي

ليفربول يعلن اعارة لاعبه الى ويجان

ليفربول وعبر بيان رسمي أعلن خروج اللاعب لوك تشامبرز على سبيل الإعارة إلى ويجان أثليتيك خلال موسم يناير الحالي وحتى نهاية الموسم

وذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريق ليفربول، وذلك من أجل الحصول على فرصة مشاركة جيدة خلال الفترات المتبقية من الموسم

لوك تشامبرز 19 عام خريج أكاديمية ليفربول وانضم إليها في سن السادسة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة يورجن كلوب في وقت سابق من هذا الموسم ولعب أربع مرات بشكل عام.

ليفربول وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث قائلا:

اللاعب الشاب لوك تشامبرز ينتقل لصفوف ويجان أثلتيك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 🤝

وتابع: تمنياتنا لك بالتوفيق يا لوك!

ليفربول يعلن اعارة لاعبه الى ويجان

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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