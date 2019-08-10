ليفربول يسحق نوريتش سيتي في إفتتاح الدوري الإنجليزي

في أول مباراة لإفتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، سحق فريق ليفربول ضيفه فريق نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر عليها الريدز من الألف إلي الياء.

ليفربول يسحق نوريتش سيتي برباعية في بداية الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز بعث نادي ليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمنافسيه بإكتساح ضيفه نوريتش سيتي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي، ووضع ليفربول أول ثلاث نقاط في جعبته هذا الموسم، وتقدم ليفربول مبكراً بعدما أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفاً في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي لاعب ليفربول، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من إنفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28، وعزز أوريغي تقدم الريدز بالهدف الرابع من رأسية قوية في الدقيقة 41، ونجح بوكي لاعب نوريتش سيتي في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لصالح نوريتش سيتي في الدقيقة 65 من انفراد بمرمى الريدز.

رسالة قوية من نادي ليفربول إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي

من خلال مباراة اليوم بعث نادي ليفربول (بطل أوروبا) ووصيف الدوري الإنجليزي النسخة الماضية، إلى جميع منافسيه في الدوري الإنجليزي برسالة قوية، أنه لم يدخل هذا الموسم إلا للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، البطولة الغائبة عنه منذ نحو 30 عامًا، وأن اللاعب المصري المحترف محمد صلاح سوف يستمر في حصد الألقاب والجوائز في هذه النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج ).