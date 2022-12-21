ليفربول يرصد مبلغ كبير للاستفادة من خدمات النجم المغربي سفيان أمرابط .. وسفيان لا يمانع

نشرت صحيفة “ذي صن” البريطانية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، قد قامت برصد مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، وذلك للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي بعد أداءه العالي في كأس العالم.

وأبرز المصدر أن ليفربول وضع أمرابط (26 سنة) ضمن أهدافه في سوق الانتقالات المقبل وأن اهتمام الطاقم التقني للفريق الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب أعجب بإمكانيات أمرابط، والتي جعلت سفيان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي في نهائيات مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر أن أمرابط لا يمانع في خوض تجربة بالدوري الإنجليزي، بعد أن بدأ في الدوري الهولندي (أوتريخت، وفاينورد)، ثم انتقل إلى الدوري البلجيكي الممتاز (سيركل بروج)، وأخيرا الدوير الإيطالي (هيلاس فيرونا وفيورنتينا).

علاوة على ذلك، نادي ليفربول الإنجليزي ليس هو الفريق الوحيد المهتم بخدمات أمرابط، فهناك أيضا أتلتيكو مدريد الإسباني، وتوتنهام الإنجليزي.