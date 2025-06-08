ليفربول يرصد رقم ضخم لخطف نجم بايرن ليفركوزن وإحتمالية لدخول صفقة تبادلية

من الواضح أن إدارة ليفربول، بعد الفوز بالدوري الإنجليزي، قررت أن يكون موسم الإنتقالات الصيفية القادمة إستثنائيًا وذلك عبر عدد من الصفقات الكبرى، حيث أكدت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يكثف جهودة لإنهاء صفقة انتقال فلوريان فيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني، في صفقة قد تجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ “الريدز”.

عرض جديد من الريدز

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة ” ليفربول ايكو ” أن ليفربول قدّم عرضًا جديدا لليفركوزن لضم فيرتز يتضمن 100 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، بالإضافة إلى 13 مليون جنيه إسترليني كإضافات قابلة للدفع.

وتابعت الصحيفة أن المفاوضات مستمرة بين الناديين، لكن المبلغ لا يزال أقل من السعر الذي يطلبه ليفركوزن وهو 150 مليون يورو خاصة أن ليفربول غير مستعد لدفع هذا المبلغ في الوقت الحالي.

هدف رئيسي

وتضع إدارة نادي ليفربول فيرتز هدفاً رئيسياً لدعم صفوف الفريق الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً، حيث يتوقع النادي أن يشهد هذا الصيف حركة انتقالات أكثر نشاطاً مقارنة بالمواسم السابقة، مستعداً لدفع مبلغ يفوق الأرقام القياسية السابقة التي سجلها مع صفقتي فيرجيل فان دايك (75 مليون جنيه إسترليني) وداروين نونيز (85 مليون جنيه إسترليني).

تجدر الإشارة إلى أن باير ليفركوزن مهتم بضم أحد لاعبي ليفربول ضمن الصفقة، وقد تم طرح أسماء مثل هارفي إليوت وجاريل كوانساه، لكن يُستبعد إدراج إليوت تحديدًا في أي اتفاق.