ليفربول يدخل على خط إغراء ضم الفرنسي كيليان مبابي مقابل ثروة ضخمة

في ظل غموض مستقبل نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، بعد رفضه تمديد عقده مع ناديه الحالي إلى ما بعد 2024، أبدى نادي ليفربول الإنجليزي رغبته بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، بعد ريال مدريد الوحيد الذي كان أبدى اهتمامه علنًا بالاستفادة من خدمات مبابي، وفق صحيفة “ماركا ” الإسبانية، التي ذكرت أن إدارة ليفربول مستعدة لدفع ثروة ضخمة تصل لأكثر من 300 مليون دولار مقابل ضم نجم المنتخب الفرنسي الشاب.

كيليان مبابي على رادار ليفربول

وفي تصريح لوكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ماركو كيرديمير، والذي تربطه علاقات كثيرة مع عدد من وكلاء اللاعبين، لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أشار إلى أن إدارة سان جرمان غاضبون من قرار اللاعب بعدم تجديد عقده بعد عام 2024، حيث قال: “المسؤولون القطريون غاضبون للغاية، كانوا يريدون وكانوا واثقين من أنه (مبابي) سيجدد عقده”.

وأضاف كيرديمير:”خلال الأسبوع المقبل، ستكون هناك أخبار من إنجلترا وألمانيا”، وتابع بالقول: “ليفربول يتنافس مع ريال مدريد ويريد دفع ثروة لمبابي، تلك الثروة ستبلغ قيمتها حوالي 300 مليون”.