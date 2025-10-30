ليفربول يحسم مصير مدربه بعد النتائج الأخيرة

في الفترة الأخيرة التي تشهد تراجع نتائج ليفربول في الأسابيع الأخيرة، بدأت التساؤلات حول مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت، وإمكانية إقالته من منصبه بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقع نادي ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة فقط بعد مرور تسع جولات، محققًا خمسة انتصارات مقابل أربع هزائم، بينها أربع خسائر متتالية أوقفت رصيد الفريق دون أي نقطة خلال آخر الجولات.

و بحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن إدارة النادي لا تفكر إطلاقًا في إقالة سلوت في الوقت الراهن، وتتمسك باستمراره على رأس الجهاز الفني.

وتابع رومانو عبر قناته على “يوتيوب” إن “الإدارة والملاك والطاقم العامل داخل ليفربول لديهم ثقة كاملة في سلوت”، موضحًا أن النادي يرى في المدرب الهولندي الرجل المناسب لقيادة الفريق من الأزمة الحالية، رغم البداية الصعبة للموسم.

وقال رومانو أن الإدارة تؤمن بأن المشروع تحت قيادة سلوت يحتاج إلى وقت إضافي للتكيف مع الصفقات الجديدة واستعادة الانسجام الذي ميز الفريق في المواسم الماضية.

وأضاف رومانو أيضًا أن العلاقة بين سلوت والإدارة واللاعبين تسير بشكل ممتاز، مشيرًا إلى وجود “تواصل يومي وثقة متبادلة” داخل أروقة النادي، دون أي خلافات أو توتر في الكواليس.

ومن الواضح أن ليفربول متمسك بمدربه في المرحلة المقبلة، على أمل أن تنعكس هذه الثقة على أداء الفريق ونتائجه في الجولات القادمة من الدوري الإنجليزي.