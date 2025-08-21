ليفربول يحتفل بالنجم المصري محمد صلاح بعدما حطم الأرقام القياسية

قام نادي ليفربول بالاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح النجم الأول لفريق ليفربول وذالك بعد تحطيم الأرقام القياسية والجوائز الفردية بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم من رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث تسلم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الجائزة من رابطة المحترفين مساء يوم الثلاثاء الماضي، لذلك قرر النادي مكافئة اللاعب والاحتفال به بعد كم الإنجازات الرهيبة التي حققها للاعب، حيث أصبح أكثر لاعب حصداً لهذه الجائزة بعد أن فاز بها عام 2018 و 2022 والثلاثة هي لعام 2025.

تفاصيل الاحتفال

حيث قام نادي ليفربول بإقامة جلسة تصوير للاعب بصحبة الجوائز الثلاثة التي حققها ليصبح المتصدر في تحقيق تلك الجائزة، ويذكر أن محمد صلاح قدم الكثير للنادي ولنفسة على المستوي الفردي، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي برصيد 29 هدف وهكذا توج للمرة الرابعة في تاريخه بهداف الدوري الإنجليزي.

وبهذا أصبح محمد صلاح المركز الأول تقاسم مع النجم تيري هينري الفرنسي المعتزل برصيد فوز أربع مرات، وكذلك حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب للمرة الثانية بعدما قدم 18 تمريره حاسمة الموسم الماضي، ويذكر أن صلاح قام بلعب 52 مباراة مع ليفربول قام خلالها بالتسجيل في 34 مباراة وصنع في 23 مباراة وكان سبب رئيسي ببتويج فريق ليفربول.