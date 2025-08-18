ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح الجديد.. شاهد ماذا قال الحساب الرسمي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول بعدما قاد فريقه للفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، في المباراة التي احتضنها ملعب “آنفيلد” ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف في الافتتاحيات

أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة “إكس” أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى 10 أهداف في المباريات الافتتاحية، ليتفوق على أساطير كبار مثل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

هدف تاريخي يعادل رقم أندي كول

سجّل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقائق الأخيرة من اللقاء بمجهود فردي مميز، ليصل رصيده إلى 187 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتشيلسي، معادلًا بذلك رقم أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول، ويشارك المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

بفضل أهدافه الـ10 في المباريات الافتتاحية، عزز محمد صلاح مكانته كأفضل هداف لليفربول في الجولة الأولى عبر تاريخه، متفوقًا على نجوم كبار مثل مايكل أوين (5 أهداف)، وساديو ماني وروبي فاولر (4 أهداف لكل منهما).

إنجازات مستمرة في “آنفيلد”

صلاح لم يتوقف عند هذا الحد، بل نجح أيضًا في معادلة رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كأكثر اللاعبين تسجيلًا على ملعب واحد في الدوري الإنجليزي بـ 106 أهداف على ملعب أنفيلد، ليقترب من كسر الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري (114 هدفًا مع أرسنال على ملعب هايبري).