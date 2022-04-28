ليفربول يجدد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب لموسمين إضافيين بحسب صحيفة “The Athletic UK”

أحمد الفاضل

مدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد مدربه الألماني يورجن كلوب حتى عام 2026 وذلك بعد انهاء مفاوضات التجديد مساء اليوم، وسيبقى المدرب الألماني مع ليفربول حتى عام 2026 بحسب صحيفة The Athletic UK وسيكون الإعلان الرسمي عن الخبر في غضون الساعات المقبلة. 

ليفربول يجدد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب لموسمين إضافيين بحسب صحيفة "The Athletic UK" 2 28/4/2022 - 4:38 م

وبحسب صحيفة The Athletic UK فإن المدرب صاحب الـ 54 عاماً قد جدد عقده الذي يربطه مع الريدز لمدة موسمين إضافيين علماً بأن العقد كان من المفترض أن ينتهي في 2024، ولم تعلن إدارة ليفربول بعد عن الخبر ويتوقع أن تعلن الإدارة عن الأمر في الساعات القليلة المقبلة.

ليفربول يجدد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب لموسمين إضافيين بحسب صحيفة "The Athletic UK" 1 28/4/2022 - 4:38 م

يُذكر أن يورجن كلوب كان قد عٌين على رأس الإدارة الفنية لنادي ليفربول في أكتوبر 2015 بعد إقالة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندون رودجرز وقاد كلوب منذ تعيينه مديراً فنياً الفريق للوصول الى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مرة ولنهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في اول نصف موسم له وذلك قبل تحقيق اللقب عام 2019 على حساب توتنهام، حقق كلوب برفقة ليفربول أيضاً لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة بعد غياب استمر 30 عاماً، يعتبر كلوب على نطاق واسع أحد أفضل المدربين في العالم حالياً.

ليفربول يواصل قطار الانتصارات بعد الفوز على نادي إيفرتون

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.