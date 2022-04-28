ليفربول يجدد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب لموسمين إضافيين بحسب صحيفة “The Athletic UK”

مدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد مدربه الألماني يورجن كلوب حتى عام 2026 وذلك بعد انهاء مفاوضات التجديد مساء اليوم، وسيبقى المدرب الألماني مع ليفربول حتى عام 2026 بحسب صحيفة The Athletic UK وسيكون الإعلان الرسمي عن الخبر في غضون الساعات المقبلة.

وبحسب صحيفة The Athletic UK فإن المدرب صاحب الـ 54 عاماً قد جدد عقده الذي يربطه مع الريدز لمدة موسمين إضافيين علماً بأن العقد كان من المفترض أن ينتهي في 2024، ولم تعلن إدارة ليفربول بعد عن الخبر ويتوقع أن تعلن الإدارة عن الأمر في الساعات القليلة المقبلة.

يُذكر أن يورجن كلوب كان قد عٌين على رأس الإدارة الفنية لنادي ليفربول في أكتوبر 2015 بعد إقالة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندون رودجرز وقاد كلوب منذ تعيينه مديراً فنياً الفريق للوصول الى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مرة ولنهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في اول نصف موسم له وذلك قبل تحقيق اللقب عام 2019 على حساب توتنهام، حقق كلوب برفقة ليفربول أيضاً لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة بعد غياب استمر 30 عاماً، يعتبر كلوب على نطاق واسع أحد أفضل المدربين في العالم حالياً.