موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويريد كلا الفريقين الفوز في المباراة واستعادة نغمة الانتصارات.

يدخل نادي ليفربول المباراة وعينه على الانتصار خاصة بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ولم يخسر ليفربول في دوري أبطال أوروبا حتى الآن إلا أمام نابولي، وإذا تمكن نابولي من الفوز في هذه المباراة يخطف صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا من نادي نابولي.

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، تمكن فيها من الفوز في 4 مباريات بينما هزيمته الوحيدة كانت أمام نابولي، وفي الجانب المقابل يعاني نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث خسر في مباراته الماضية أمام نادي ليدز يونايتد، بينما في الجولة التي قبلها خسر أمام نوتينغهام فورست ليحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي الجانب المقابل يسعى نادي نابولي عن الفوز بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل الحفاظ على الصدارة برصيد 15 نقطة، تمكن فيها من الفوز في 5 مباريات متتالية، بينما يتألق نادي نابولي في الدوري الإيطالي بتصدره الترتيب برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ونابولي القادمة في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول نظيره نابولي في يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 من شهر نوفمبر، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري عبر شاشة beIN Sports 1 HD Premium.