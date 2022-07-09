استعدادًا للموسم الجديد.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022/2023 يلتقي الناديان الإنجليزيان ليفربول ومانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في مباراة ودية في بانكوك، وقد وصل يونايتد إلى أحد مطارات بانكوك عاصمة تايلاند، وكان مئات من المشجعين لفريق يونايتد باستقباله لرؤية نجمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن أصيبوا بخيبة أمل لعدم حضوره مع الفريق، ولكن قد يكون أسعدهم وجود المدرب الجديد إريك فان تن هاج ولاعبين بارزينن مثل لاعب الوسط برونو فرنانديز، وحارس المرمى ديفيد دي خيا، والمهاجم ماركوس راشفورد.

ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة ودية، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية، والثالثة مساءا بتوقيت مصر، وتعتبر هذه المباراة تستضيفها تايلاند من الخارج منذ تفشي جائحة كورونا العالمية.

وأما القنوات الناقلة التي ستبث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، من المقرر إذاعتها مباشرة عبر قناة الشارقة الرياضية التي كانت أعلنت نقل مباريات ليفربول الودية خلال شهر يوليو الجاري.

ويُتوقع وصول فريق ليفربول إلى تايلاند، الأحد 10 يوليو 2022 وبعد هذا اللقاء الودي للفريقين المتنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الشهر المقبل، سيتوجه مانشستر يونايتد إلى ملبورن الاسترالية، فيما يتوجه ليفربول إلى سنغافورة.

وستكون محطات ليفربول ضمن التحضيرات للموسم الجديد قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 الشهر المقبل كما يلي: