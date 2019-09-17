ليفربول ونابولي liverpool vs Napoli مباراة الريدز ضد نابولي دوري أبطال أوروبا 2020 UEFA Champions league، حيث يلتقي ليفربول والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح Mo Salah اليوم مع فريق نابولي في إيطاليا خارج الديار في بداية المشوار الأوروبي من أجل الدفاع عن لقب دوري الأبطال الذي حصل عليه الفريق بقيادة الألماني يورجن كلوب على حساب توتنهام هوتسبر الإنجليزي في النسخة الماضية.







ليفربول ونابولي دوري أبطال أوروبا 2020

وقع ليفربول ونابولي liverpool vs Napoli في مجموعة واحدة للعام الثاني على التوالي، هذا ومن الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز ليفربول على نابولي بهدف نظيف أحرزه النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي تألق فيها أليسون بيكر.







موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم دوري أبطال أوروبا 2020

تنطلق اليوم مباراة ليفربول ونابولي دوري أبطال أوروبا 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان باولو، حيث ستعرض المباراة على قنوات بي إن سبورت 1 Bein Sport hd وسيقوم بالتعليق المتألق دائماً عصام الشوالي في مباراة يحاول فيها الريدز تأكيد سيادته الأوروبية تحت قيادة صلاح ورفاقه.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي

تابعوا معنا نتيجة مباراة ليفربول ونابولي لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا 2019 الجولة الأولى من دوري المجموعات، أبناء كلوب يستاهلون المشوار الأوروبي من قلب إيطاليا أمام العريق نابولي.





