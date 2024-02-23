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ليفربول وبايرن ميونخ يتنافسان على مدرب جديد لخلافة كلوب وتوخيل

سعيد السعيد

دخل ناديان من أكبر أندية أوروبا في صراع على التعاقد مع المدرب الشاب تشافي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي.

بايرن ميونخ يزاحم ليفربول على المدرب الجديد

ليفربول: مع إعلان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن رحيله نهاية الموسم الحالي، بدأ النادي الإنجليزي البحث عن بديل مناسب، ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن ليفربول قد تواصل بالفعل مع ألونسو لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق.

بايرن ميونخ: من ناحية أخرى، أكد بايرن ميونخ رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم، وربطت تقارير صحفية عديدة اسم ألونسو بخلافة توخيل في تدريب الفريق البافاري.

مستويات باير ليفركوزن المبهرة

يُقدم باير ليفركوزن تحت قيادة ألونسو مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن وصافة بايرن ميونخ.

صراع محتدم

مع رغبة كل من ليفربول وبايرن ميونخ في التعاقد مع ألونسو، ينتظر أن يشهد الفترة القادمة صراعًا محتدمًا بين الناديين للحصول على خدمات المدرب الشاب.

من هو تشافي ألونسو

  • ألونسو لعب سابقًا مع ليفربول بين عامي 2004 و 2009.
  • ألونسو حقق العديد من الإنجازات كلاعب، من أهمها الفوز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا.
  • ألونسو بدأ مسيرته التدريبية مع باير ليفركوزن عام 2021.

يتمتع ألونسو بسيرة ذاتية مميزة كلاعب ومدرب، مما يجعله خيارًا جذابًا لكل من ليفربول وبايرن ميونخ.

سيعتمد قرار ألونسو على العديد من العوامل، من أهمها:

  • طموحاته المهنية.
  • المشروع الرياضي الذي يقدمه كل نادٍ.
  • العروض المالية.

يُعد صراع ليفربول وبايرن ميونخ على التعاقد مع ألونسو أحد أهم أخبار كرة القدم في الوقت الحالي، وسيبقى هذا الصراع محط أنظار الجميع حتى حسم ألونسو قراره.


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عن الكاتب:
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سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.


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