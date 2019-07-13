ليفربول والميركاتو الملتهب أحدث الشائعات والقيل والقال حول انتقالات الصيف و اللاعبين القريبين من الريدز.. والمغادرين

ليفربول قدم موسم رائع، لكنه يبحث الآن عن انطلاقة جديدة في الموسم الجديد،حصل فريق The Reds على لقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث تغلب على توتنهام في المباراة النهائية ليحقق لقبه الأوروبي السادس، في هذا المقال نكشف أحدث الشائعات والقيل والقال حول انتقالات الصيف، اللاعبين المرشحين للضم لصفوف ليفربول هذا الصيف، و الذين قد يغادرون.

عثمان ديمبلي

على الرغم من اهتمام ليفربول، جاء تصرح عثمان ديمبلي بأنه” سعيد تمامًا بالبقاء مع برشلونة هذا الصيف” أعلن النادي الكتلوني رغبته في الاحتفاظ بديمبلي هذا الصيف رغم اهتمام ليفربول يفكر في جناح برشلونة ومستعد لدفع 133 مليون جنيه استرليني مقابل توقيع الدولي الفرنسي؛ يحرص ديمبيلي على الانتقال إلى ليفربول إذا غادر برشلونة هذا الصيف.

فان دن بيرج

تعاقد ليفربول مع سيب فان دن بيرج البالغ من العمر 17 عامًا من نادي بي إي سي زفوله، ومن المتوقع أن يكون اللاعب من القوة الضاربة للريدز الموسم القادم.

كوتينهو

ليفربول مستعد لإعادة توقيع كوتينهو بعد 18 شهراً فقط من بيعه إلى برشلونة؛ دخل ليفربول بشكل مثير في السباق من أجل توقيع صانع ألعاب البرازيل من برشلونة هذا الصيف، دخول باريس سان جيرمان في السباق في صفقة تبادلية لمحاولة برشلونة ضم نيمار، اللاعب يفضل العودة للشياطين الحمر، والنادي الكتلوني في حال فشل الصفقة التبادلية، لن يترك اللاعب.

هيكتور جونيور فيربو أدامز

جذب لاعب نادي ريال بيتيس، الظهير الأيسر Junior Firpo اهتمام ليفربول وبرشلونة، وحاليا تحت المجهر الأيام القادمة ستوضح الأمور.

ليفربول ومان يونايتد مهتمين أيضا بتوقيع الظهير الأيسر لريال بيتيس. ليفربول على استعداد لدفع الشرط الجزائي لمدافع بيتيس البالغ 45 مليون جنيه استرليني.

داني سيبايوس

ليفربول مستعد للتحرك قدما في السعي للتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد “داني سيبايوس” الذي يحرص على مغادرة مدريد، ليلعب مع الفريق الأول في أحد الأندية الكبيرة.

نيكولاس بيبي

جعل ليفربول من التعاقد مع ليل نيكولاس بيبي أولويته الأولى في نافذة الانتقالات الصيفية، يجري فريق Reds محادثات مع ليل بشأن 70 مليون جنيه استرليني محتمل للاعب، قفز ليفربول في مقدمة قائمة الانتظار إلى لاعب خط الوسط، وقدم عرضًا بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان أيضًا هدفًا لبايرن وإنتر، من الواضح أن نيكولاس بيبي أثار إعجاب المدرب يورغن كلوب.

أسينسيو

ليفربول سيُعرض على ماركو أسينسيو بينما يتطلع ريال مدريد، إلى صفقة مبادلة ساديو ماني العملاقة.

كريستيان اريكسن

ليفربول يحصل على توقيع صانع ألعاب توتنهام

اليكس مكارثي

مدرب ليفربول يورغن كلوب يركز على ضم حارس مرمى ساوثامبتون هذا الصيف. سيمون مينيوليه سيغادر قريباً.

حكيم زياش

سوف يسعى أياكس للحصول على أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني لجناحه المغربي هذا الصيف، تم ربط اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع ليفربول. وصرف نادي ارسنال نظره عن ضم اللاعب.

نبيل فكر

بخلاف التقارير الواردة في فرنسا، ليس لدى ليفربول أي خطط لإحياء صفقة مع صانع ألعاب ليون؛ كان نبيل فكر قريبا من ليفربول في الصيف الماضي ، لكن الصفقة انهارت، أخبر رئيس ليون جان ميشيل أولاس اللاعب بأنه سيسمح له الآن بالمغادرة.

تم ربط لاعب خط وسط ليون الفرنسي نبيل فكر بالابتعاد عن النادي هذا الصيف – لكن ليفربول قيل إن غير مهتم.

ماكس كروس

آينتراخت فرانكفورت المرشح المفضل للتعاقد مع مهاجم فيردر بريمن بعد أن تخلى ليفربول عن اهتمامه بالمهاجم المتمرس.

نيل إيثريدج

مع احتمال أن يغادر الحارس سيمون مينيوليه حارس المرمى الاحتياطي هذا الصيف، قام فريق Reds بإجراء تحقيق أولي حول مدى توفر Etheridge هذا الصيف، لكنهم لم يقدموا بعد عرضاً رسميًا.

أدريان رابيوت

من الانتقالات المرتقبة هذا الموسم، بات لاعب خط وسط باريس سان جيرمان و هدف ليفربول قريبا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

ماتيس دي ليخت

سينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى برشلونة هذا الصيف، بغض النظر عن اهتمام الأندية الإنجليزية.

دوني فان دي بيك

ارتفع سعر لاعب خط وسط أياكس 50 مليون جنيه إسترليني، وأصبح محط أنظار الفرق الانجليزية والاسبانية، ولم يخفي الريدز رغبتهم في ضم اللاعب.

تيمو فيرنر

يرتبط بشكل منتظم مع ليفربول والمقرر بيعه هذا الصيف إذا لم يوقع عقدًا جديدًا، وفقًا لما قاله مدير نادي RB Leipzig.

صامويل تشوكويز

ليفربول يريد المزيد من التعزيزات في الصفوف الأمامية، ويدرس اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

جواو بيدرو

من المقرر أن ينضم إلى واتفورد في يناير عام 2020، لكن ليفربول قام باستفسارات .

دوروخان توكوس

لاتسيو مستعد لمنافسة ليفربول في السباق للتعاقد مع لاعب خط الوسط بشيكتاش، الذي قد يكلف أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني.

آخر الأخبار عن اللاعبين الذين يمكن أن يغادروا أنفيلد هذا الصيف …

رافائيل كاماتشو

ليفربول أمهى بيع لاعب الفريق كاماتشو للشباب إلى سبورتنج كلوب دي البرتغالي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

دانيال ستوريدج

غادر المهاجم ليفربول بعد انتهاء عقده.

ألبرتو مورينو

سيتم إطلاق مورينو هذا الصيف أيضًا.

شيي أوجو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي انتقال جناحه شيي أوجو إلى رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة.

ريان كينت

رفض يورجن كلوب رحيل اللاعب الإنجليزي “ريان كينت” في الوقت الراهن، من أجل منحه كامل الفرصة في تحضيرات الموسم الجديد،رغم محاولات ستيفن جيرارد لإعادة الجناح إلى رينجرز هذا الصيف.

هاري ويلسون

تم ربط هاري ويلسون – أستون فيلا، برايتون ، بورنموث و وولفز باستعارة لاعب خط وسط ليفربول البالغ من العمر 22 عامًا؛ نيوكاسل وساوثهامبتون وبرايتون حريصون على الجناح بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ديربي؛ ليفربول يوافق بالمغادرة مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

ماركو جوجيتش

يأمل ليفربول أن يكون لاعب خط الوسط الصربي جاهزًا لدور الفريق الأول في الصيف المقبل، بينما يستعدون لإرسال جوجيتش على سبيل الإعارة إلى هرتا برلين؛ تم تعيين لاعب خط الوسط للحصول على إعارة أخرى في الدوري الألماني، مع تقديم عروض للاعب البالغ من العمر 23 عامًا من( هرتا برلين، واينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن)

أوريجي

Divock Origi – ليفربول لن يبيع أوريجي هذا الصيف، على الرغم من اهتمام الفرق الأوروبية، يحرص بيتيس على توقيع المهاجم ومع ذلك، ليس لدى ليفربول أي نية للسماح للعب لمنتخب بلجيكا بالمغادرة هذا الصيف، على الرغم من أنه في الـ 12 شهرًا الأخيرة من عقده في ملعب أنفيلد ؛ تم عرض المهاجم على صفقة جديدة من قبل ليفربول و The Reds واثقون من أنه سوف يلتزم على المدى الطويل.

محمد صلاح

على الرغم من أن صموئيل إيتو حث المهاجم على الانضمام إلى برشلونة، رفض صلاح خروج ليفربول بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف بعد سماعه اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس – لكنه سيراجع الوضع في الصيف المقبل.؛ يونايتد وريال وميونيخ، مستعدون لخوض معركة بقيمة 180 مليون جنيه استرليني على نجم ليفربول هذا الصيف.

تشامبرلين

ليفربول على وشك الاتفاق على تمديد عقد جديد لمدة 12 شهرا مع لاعب خط الوسط.

سيمون ميجنوليت

كريستال بالاس يخطط لدفع 8 مليون جنيه استرليني لحارس مرمى ليفربول.

لوفرين

وكلاء المدافع Dejan Lovren موجودون في ميلانو لإجراء مناقشات بشأن الانتقال للكرواتي؛ سافر وكيل لوفرين الآن للقاء يوفنتوس؛ سوف يفكر فريق Reds في ترك الظهير الأوسط يغادر إذا تلقى عرضًا لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني للاعب ؛ ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع ليفربول.

ساديو ماني

يُقال إن ريال مدريد مهتم، لكن اللاعب قال إنه سعيد في ليفربول، سيُعرض ماركو أسينسيو في صفقة مبادلة ساديو ماني العملاقة.

شاكيري

أغلق الاعب السويسري باب التكهنات بإعلان رغبته في البقاء مع أبطال أوروبا.

فان دايك

استفسر نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الأمر محسوم .. فان دايك باق في انفيلد.

سيتم تحديث المقال بأخر أخبار الانتقالات و اللاعبين الذين يسعى الردز لضمهم؛ رغم أن كلوب يؤمن بقاعدة ،صفر انتقالات أفضل من انتقالات بلا فائدة.