ليفربول وارسنال.. مشاهدة قمة الدوري الإنجليزي بين الريدز والجانرز

تسيطر حالة من القلق وسط جماهير ليفربول وآرسنال خلال اللحظات القادمة، حيث يتواجه الفريقان، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ليفربول أمام آرسنال في السابعة والنصف من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب “آنفيلد” معقل الريدز.

ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في تحقيق الفوز على نظيره الجانرز، حيث يرغب في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث تفصله نقطة عن آرسنال المتصدر للبطولة.

بينما يبحث ميكيل أرتيتا، المدير الفتي لآرسنال عن الفوز خلال مواجهة اليوم، في المباراة التي يتوقعها المدرب الإسباني أن تكون قوية ومثيرة.

وأعلن الجهاز الفني لليفربول بقيادة يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول، والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل أرتيتا الرسمي لمواجهة الريدز كالتالي:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

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فضلوها, المباراة كاملة📺❤️https://t.co/EBPxlR2hGH — بث مباشر الاسرررع (@RSLHD34) December 23, 2023

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