“ليفربول في القمة والسيتي يقترب”.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد الجولة التاسعة عشر

نادي ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 بعد مرور 19 جولة من منافسات البطولة، وكذلك يقترب نادي مانشستر سيتي من الصدارة بعد أن تعثر نادي أرسنال في الجولة الأخيرة.

تعرض فريق أرسنال للهزيمة في المباراة الأخيرة ضد فريق ويست هام يونايتد بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر على ملعب نادي أرسنال.

وكان فريق ليفربول قد حقق الإنتصار في الجولة الأخيرة على فريق بيرنلي وتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي موقتاً، وبعد تعثر نادي أرسنال حافظ نادي ليفربول على الصدارة بفارق نقطتين، وبنفس عدد المباريات.

وأقترب نادي مانشستر سيتي من صدارة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فريق جوارديولا الفوز في المباراة المؤجلة ضد شيفيلد، سيصل نادي مانشستر سيتي للنقطة 40 وهو نفس عدد نقاط الوصيف أرسنال وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وبعد مرور 19 جولة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023، فإن ترتيب الدوري كالتالي:

الترتيب الفريق عدد النقاط 1 ليفربول 42 2 أستون فيلا 42 3 مانشستر سيتي 40 4 أرسنال 40 5 توتنهام 36 6 ويست هام 33 7 مانشستر يونايتد 31 8 برايتون 30 9 نيوكاسل 29 10 تشيلسي 25 11 ولفرهامبتون 25 12 بورنموث 25 13 فولهام 21 14 برينتفورد 19 15 كريستال بالاس 18 16 نوتنجهام 17 17 إيفرتون 16 18 لوتون تاون 15 19 بيرنلي 11 20 شيفيلد يونايتد 9

هدافي الدوري الإنجليزي حتى الأن

يتصدر مهاجم نادي مانشستر سيتي “ايرلينج هالاند”قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور 19 جولة من البطولة برصيد 14 هدف.

ويأتي نجم نادي ليفربول “محمد صلاح” في المركز الثاني لهدافي الدوري الانجليزي حتى الأن برصيد 12 هدف، وفي المركز الثالث يتواجد دومنيك سولانكي مهاجم نادي بورنموث والذي سجل 12 هدف.

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