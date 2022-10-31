ليفربول ضد نابولي… الريدز يدخل مهمة معقدة في ملعب الأنفيلد من أجل صدارة المجموعة

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر نوفمبر 2022، ويطمح الريدز في تحقيق الفوز بفارق كبير من أجل التربع على صدارة المجموعة، حيث أنه قد تعرض للهزيمة في مباراة الجولة الأولى أمام نابولي بنتيجة 4 أهداف لهدف وحيد.

تلقى ليفربول هزيمة في اللحظات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الماضية أمام نادي ليدز يونايتد، لتستمر معاناة ليفربول هذا الموسم ببطولة الدوري ويتجمد رصيده عند النقطة 16، وبفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر نادي أرسنال برصيد 31 نقطة، لتبقى المهمة صعبة للغاية بالنسبة للريدز في المنافسة على لقب الدوري، ولهذا يطمح في الحصول على لقب دوري الأبطال.

ما هو توقيت لقاء الريد ضد نابولي بالجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

يواجه ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح فريق نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 على ملعب الأنفيلد ” معقل نادي ليفربول ” في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت غرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل المباراة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت.

ما هو ترتيب الفريقين قبل انطلاق المواجهة

ضمن كلا الفريقين ” نابولي الإيطالي – ليفربول ” الصعود للدور القادم من دوري الأبطال، حيث يتصدر نابولي الترتيب برصيد 15 نقطة من خلال 5 إنتصارات، فيما يتواجد ليفربول بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة واحدة.

تشكيل يورجن كلوب المتوقع في مواجهة الثلاثاء أمام نابولي

حراسة المرمى : بيكر.

الدفاع : جوميز – روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط : هندرسون – ألكانتارا – كارفاليو – تفاريس.

الهجوم : فيرمينو – صلاح.

بذلك نكون قد تحدثنا إليكم عن موعد اللقاء والتشكيلة المتوقعة للريدز، فهل يتمكن كتيبة يورجن كلوب من تحقيق الانتصار العريض وخطف صدارة المجموعة من نابولي ؟