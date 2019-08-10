ليفربول ضد تشيلسي| موعد مباراة الريدز القادمة في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يواجه ليفربول نظيره تشيلسي في مباراته القادمة في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي، جدير بالذكر أن ليفربول قد خاض أول مباراة له في الموسم الجديد في إطار مباريات البريميرليج وحقق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما أحرز الفرعون المصري الهدف الثاني في الشوط الأول من المباراة أمام نورويتش سيتي، ويدخل ليفربول في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بإعتباره بطل دوري أبطال أوروبا 2019، بينما يدخل تشيلسي باعتباره بطل الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

يوم الأربعاء القادم 14 أغسطس 2019 في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة هو موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي في أطار نهائي كأس السوبر الأوروبي، وسوف تُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي على قنوات بي أن سبورت بشكل حصري، وسوف نتابع معكم أيضاً نتيجة مباراة ليفربول دقيقة بدقيقة وذلك من خلال تقنية التايم لاين.

المباراة المناسبة الموعد ليفربول ضد تشيلسي نهائي كأس السوبر الأوروبي الأربعاء 14 أغسطس 2019.

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية.

يُذكر أن المباراة التي خاضها ليفربول مساء أمس الجمعة أمام نورويتش سيتي في المباراة الأولي للموسم الجديد قد حقق فيها الريدز فوز كبير على نظيره نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، جاء الهدف الأول عن طريق مدافع نورويتش سيتي بالخطأ، بينما سجل الهدف الثاني النجم المصري محمد صلاح، والهدف الثالث كان من نصيب فان دايك، والهدف الرابع لصالح ليفربول أحرزه أوريجي، بينما يخوض ليفربول مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي استكمالاً لمباريات البريميرليج يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019.