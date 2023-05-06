ليفربول ضد برينتفورد..هدف محمد صلاح رقم 100 بملعب الانفيلد يمنح الريدز فوزًا ثمينًا بالبريميرليج

حقق ليفربول انتصارُا هامًا اليوم السبت الموافق 6 مايو من عام 2023 في منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي برينتفورد بهدف نظيف، ليقترب الريدز أكثر من المربع الذهبي بجدول ترتيب البريميرليج.

وتمكن أسطورة كرة القدم المصرية ونجم الريدز محمد صلاح من إحراز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 13 من أحداث اللقاء، ليحصد ليفربول ثلاث نقاط هامة في طريقه نحو البحث عن مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

هداف الريدز يقودنا لتحقيق الانتصار السادس على التوالي ✌️#ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/11n71gIaOY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 6, 2023

ويعتبر هدف الفرعون المصري هو رقم 100 له داخل ملعب الأنفيلد بكافة البطولات التي خاضها النجم المصري مع ليفربول، بجانب كونه أصبح رقم 5 في هدافي ليفربول التاريخيين عقب وصوله للهدف رقم 186.

وبعد هذا الإنتصار فقد رفع ليفربول رصيده من النقاط للنقطة رقم 62 من 35 مباراة ومازال يتواجد.في المركز الخامس، حيث إستطاع الريدز هذا الموسم من الانتصار خلال 18 لقاء والتعادل في 8، فيما تعرض للهزيمة خلال 9 مواجهات.

وأصبح فارق الأهداف بين ليفربول وصاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد نقطة وحيدة، إلا أن اليونايتد قد خاض 33 مباراة فقط حتى الآن.

ويخوض ليفربول اللقاء القادم بمنافسات البريميرليج أمام نادي ليستر سيتي يوم الإثنين الموافق 15 مايو لعام 2023، وذلك عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويعتلى السيتي صدارة جدول الترتيب بعد فوزه اليوم أمام ليدز يونايتد بهدفين لهدف، حيث تمكن كتيبة جوارديولا من توسيع فارق النقاط بينه وبين نادي أرسنال صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.