أخبار الرياضة

ليفربول ضد برينتفورد..هدف محمد صلاح رقم 100 بملعب الانفيلد يمنح الريدز فوزًا ثمينًا بالبريميرليج 

مصطفى السيد أبو حجازي

حقق ليفربول انتصارُا هامًا اليوم السبت الموافق 6 مايو من عام 2023 في منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي برينتفورد بهدف نظيف، ليقترب الريدز أكثر من المربع الذهبي بجدول ترتيب البريميرليج. 

ليفربول ضد برينتفورد..هدف محمد صلاح رقم 100 بملعب الانفيلد يمنح الريدز فوزًا ثمينًا بالبريميرليج

وتمكن أسطورة كرة القدم المصرية ونجم الريدز محمد صلاح من إحراز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 13 من أحداث اللقاء، ليحصد ليفربول ثلاث نقاط هامة في طريقه نحو البحث عن مقعد مؤهل لدوري الأبطال. 

قد يهمك:

“لا يمكن لأحد أن يوقفه”.. يورغن كلوب يتغنى بأداء الملك المصري بمباراة اليوم

مشجع لنادي ليفربول: “بحبك أكثر من أمي يا محمد صلاح”

ويعتبر هدف الفرعون المصري هو رقم 100 له داخل ملعب الأنفيلد بكافة البطولات التي خاضها النجم المصري مع ليفربول، بجانب كونه أصبح رقم 5 في هدافي ليفربول التاريخيين عقب وصوله للهدف رقم 186. 

وبعد هذا الإنتصار فقد رفع ليفربول رصيده من النقاط للنقطة رقم 62 من 35 مباراة ومازال يتواجد.في المركز الخامس، حيث إستطاع الريدز هذا الموسم من الانتصار خلال 18 لقاء والتعادل في 8، فيما تعرض للهزيمة خلال 9 مواجهات. 

وأصبح فارق الأهداف بين ليفربول وصاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد نقطة وحيدة، إلا أن اليونايتد قد خاض 33 مباراة فقط حتى الآن. 

ويخوض ليفربول اللقاء القادم بمنافسات البريميرليج أمام نادي ليستر سيتي يوم الإثنين الموافق 15 مايو لعام 2023، وذلك عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية. 

ويعتلى السيتي صدارة جدول الترتيب بعد فوزه اليوم أمام ليدز يونايتد بهدفين لهدف، حيث تمكن كتيبة جوارديولا من توسيع فارق النقاط بينه وبين نادي أرسنال صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.  

Avatar of مصطفى السيد أبو حجازي
مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات