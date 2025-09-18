ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. الفرعون يتألق ويقود الريدز لفوز مثير بدوري الأبطال

في واحدة من ليالي دوري الأبطال الممتعة والمثيرة نجح نادي ليفربول في إقتناص فوزا مثيرا من ضيفه فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 2، في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت البداية عندما سجل أندى روبيرتسون هدف ليفربول الأول، بعدما اصطدمت فيه تسديدة محمد صلاح في الدقيقة الرابعة.

ثم جاء الفرعون محمد صلاح ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، ليتقدم الريدز 2 – 0.

ومع إقتراب الشوط الأول من النهاية أحرز ماركوس يورينتي هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة 3+45 من تسديدة زاحفة سكنت على يسار أليسون حارس ليفربول.

وفي الشوط الثاني، تمكن يورينتي من تسجيل هدف الروخي بلانكوس الثاني في الدقيقة 81 من تسديدة قوية اصطدمت بدفاع الريدز وسكنت شباك الحارس أليسون.

ولكن نجح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 2+90 من زمن المباراة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فان دايك، كوناتي، فريمبونج وروبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، فيرتز وجرافينبرخ.

الهجوم: إيزاك، جاكبو ومحمد صلاح.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: يورينتي، لي نورماند، لينجلت وجالان.

الوسط: جوليانو، باريوس، نيكو جونزاليس وجالاجير.

الهجوم: راسبادوري وجريزمان.