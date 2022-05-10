تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا والقناة الناقلة وموعد المباراة

يحل فريق ليفربول ضيف ثقيل اليوم على فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع ال 33 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي، حيث يسعى فريق ليفربول إلى الفوز بتلك المباراة في انتظار حدوث أي تعثر لفريق مانشستر سيتي من أجل الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا العام، حيث أصبح فريق ليفربول قاب قوسين أو أدنى للفوز ببطولة الدوري الانجليزي، حيث يحتل المركز الثاني في البطولة.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا والقناة الناقلة لها وموعد المباراة:-

يدخل فريق ليفربول تلك المباراة الهامة ولا بديل أمامه سوى الفوز بها، من أجل تجدد الأمل في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي في حالة تعثر فريق مانشستر سيتي المتصدر حالياً بالمباراة، ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة بالتشكيل المتوقع التالي:-

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

ماتيب ، ألكسندر أرنولد، فان دايك، أندى روبيرتسون في خط الدفاع.

فابينيو، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا في خط الوسط.

ساديو ماني، لويس دياز، جوتا في خط الهجوم.

القناة النافلة للمباراة:-

تقوم قناة بين سبورت بريم 1 الناقل الحصري لهذه المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط والتي يمكن استقبالها عبر الترددات الآتية:-

التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ 11013 أفقي 27500 2/3

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا:-

من المقرر أن يتم إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت الرياض.، حيث ستقوم قنوات بين سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في الوطن العربي.

يدخل فريق ليفربول هذه المباراة وهو في جعبته 83 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الانجليزي، بينما يتصدر فريق مانشستر سيتي الترتيب ب83 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ثم فريق أرسنال برصيد 63 نقطة.