ليفربول، كلوب يبحث لفريقة عن انتصار جديد

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز غال على نظيره ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، أنعش فريق ليفربول آماله في الفوز بالمركز الرابع ليتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث إنه عزز تواجده في المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل صاحبي المركزين الرابع والثالث على التوالي، والمطلوب من ليفربول استمرار نغمة الانتصارات، معلقا الآمال على تعثر فريق مانشستر يوناتيد في المواجهات القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب إنفيلد رود مباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن لقاءات الجولة 37 من عمر البريميرليج.

وستقام المباراة يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورت.

وسوف تذاع المباراة على قناة beIN Sports Premium

وحكم المباراة سيكون

John Brooksوستقام المباراة على ملعب إنفيلد

رقم قياسي جديد لصلاح

ويلعب النجم الدولي محمد صلاح معلق الآمال على على إحراز هدف في الاستون فيلا ليصل للهدف العشرين له في الدوري الإنجليزي لهذا العام ليحقق رقما قياسيا جديدا وهو احرازة 20 هدفا وأكثر و10 تمريرات ناجحة لمدة ثلاثة مواسم متتالية، متخطي الرقم القياسي للاعب الفرنسي تيري هنري الأسطورة، نجم فريق أرسنال الذي أحرز 20هدفا و10 تمريرات حاسمة لمدة واسمين متتاليين في الدوري الإنجليزي

ديان لوفرين يشيد بمحمد صلاح

أشاد اللاعب المدافع ديان لوفرين الكرواتي، لاعب ليون الفرنسي زميل صلاح السابق، وقالت لوفرين لقناة ليفربول التليفزيونية قائلا: “نتحدث أنا وموت كل شهر وعلى الأقل مرتين في الأسبوع نتصل ببعضنا البعض، نحن أصدقاء جيدون حقا ونخبر بعضنا البعض الأسرار وليس عن كرة القدم فقط

وأردف” من الرائع أن يكون لديك صديق مثل صلاح “.

وعن المجهود الذي يبذله صلاح في التدريبات قال الكرواتي لوفرين:” أنت لا تعرف مقدار الجهد الذي يبذله من أجل تحسين جسده ليكون على ما هو عليه، الأمر لا يتعلق بتسجيل 25 أو 30 هدفا كل موسم “.

وواصل” إنه يقوم بعمل شاق حق، في بعض الأحيان وبعد التدريب أجلس فقط على الأريكة لأستمتع بمشاهدة التلفاز وهذا الرجل يرد على الهاتف من حوض السباحة الخاص به ويقول لي: دعني إنه جلسة السباحة الخاصة بي “.

وأردف المدافع الكرواتي” أقول له سموا، لقد تدربت في الصباح، وهو يرغب في إكمال تدريباته “.