ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني بالسعودية

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

لاعبو برشلونة - مصدر الصورة: جوجل

وتصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تشكيلة الفريق الكتالوني.

ونشر حساب نادي برشلونة على موقع تويتر، تشكيلة الفريق، على النحو التالي:

الحارس إينياكي بينيا، أليكس بالدي، رونالد أراوخو، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، فرينكي دي يونج، رافينيا، أندرياس كريستينسن، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، جوليس كوندي

فيما نشر حساب نادي أوساسونا على موقع التواصل تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة برشلونة، وجاءت على النحو التالي: