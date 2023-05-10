ليس الهلال أو النصر.. ميسي يقرر الانتقال إلى هذا النادي السعودي

من الممكن أن يشارك ليونيل ميسي في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم الرياضي المقبل 2023-2024، ولكنه لن يلعب ضمن صفوف الهلال أو النصر.

وعلى الرغم من تأكيدات بشأن رحيله الرسمي، إلا أن لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، ما زال مرتبطًا بعقد مع الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 يونيو 2023.

وتقترب مغادرة الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، لنادي باريس سان جيرمان، وفي هذه الأثناء، تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الهلال للتعاقد معه رسميًا. ومن جانب آخر، تطالب جماهير نادي النصر بضرورة التعاقد مع ميسي بدلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم العرض الضخم من نادي الهلال ورغبة جماهير نادي النصر، إلا أن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى نادي الاتحاد في حال فشل انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأكد الصحفي الإنجليزي الموثوق به، بن جاكوبز، أن نادي الاتحاد يعد وجهة محتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال تحقيق الفريق لقب الدوري السعودي، نظراً لأن الفريق سيستضيف كأس العالم للأندية في المستقبل القريب.

وفي الأيام الأخيرة، تداولت الأنباء أن نادي الهلال عرض مبلغ 400 مليون يورو سنوياً على ليونيل ميسي، بالإضافة إلى ضم كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا من نادي برشلونة.

ومن الممكن الآن أن ينتقل ليونيل ميسي إلى نادي الاتحاد، بقيمة التعاقد التي عرضها نادي الهلال.