أخبار الرياضة

لويس يرفض عرض الهلال ويختار تدريب الشباب في فلامينجو

محمود أيمن

نفى المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، خورخي خيسوس، بشكل قاطع انضمام النجم البرازيلي فيليبي لويس، الذي أعلن اعتزاله اللعب قبل أسابيع، إلى الجهاز الفني للزعيم.

فيلبي لويس بقميص المنتخب البرازيلي - مصدر الصورة: الجول

بينما كشفت شبكة “lance” البرازيلية عن تصاعد الحقيقة حول تصريحات مدرب الهلال السعودي، حيث أكدت أن لويس رفض عرضًا من خيسوس للانضمام إلى الفريق والتواجد في جهازه الفني.

وأشارت المصادر إلى أن النجم البرازيلي قرر تفضيل تدريب فريق فلامينجو للشباب على حساب العروض الأخرى المقدمة له.

يأتي هذا الرفض بعد نفي خيسوس نفسه في الأسابيع السابقة عن ارتباطه بلويس ليصبح جزءًا من الجهاز الفني للهلال.

وفي سياق الأخبار الرياضية، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 53 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمود أيمن
محمود أيمن

مدون مصري وأجيد الكتابة في العديد من المجالات بعدد من المواقع الإلكترونية، وأدرس في ثانوية عامة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل