لويس يرفض عرض الهلال ويختار تدريب الشباب في فلامينجو

نفى المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، خورخي خيسوس، بشكل قاطع انضمام النجم البرازيلي فيليبي لويس، الذي أعلن اعتزاله اللعب قبل أسابيع، إلى الجهاز الفني للزعيم.

بينما كشفت شبكة “lance” البرازيلية عن تصاعد الحقيقة حول تصريحات مدرب الهلال السعودي، حيث أكدت أن لويس رفض عرضًا من خيسوس للانضمام إلى الفريق والتواجد في جهازه الفني.

وأشارت المصادر إلى أن النجم البرازيلي قرر تفضيل تدريب فريق فلامينجو للشباب على حساب العروض الأخرى المقدمة له.

يأتي هذا الرفض بعد نفي خيسوس نفسه في الأسابيع السابقة عن ارتباطه بلويس ليصبح جزءًا من الجهاز الفني للهلال.

وفي سياق الأخبار الرياضية، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 53 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية.