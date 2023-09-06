لويز فيليبي يقترب من نادي الاتحاد السعودي قادما من ريال بيتيس

أكد تقارير صحفية عالمية بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، يقترب من إتمام التعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لويز فيليبي - المصدر: صور جوجل

لويز فيليبي يقترب من نادي الاتحاد السعودي

وبحسب ما ذكرته موقع «تراسفير كور» فإن نادي ريال بيتيس الإسباني مستعد لبيع المدافع الإيطالي، دون التعاقد مع بديل.

ونوه التقرير على أن إدارة العميد، برئاسة تنتظر من اللاعب الموافقة على قبوله الصفقة مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو سنويًا كراتب للاعب ومدة العقد ثلاث سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن لويز فيليبي كان قد انضم إلى ريال بيتيس عام 2022، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 في الدوري السعودي، يوم 7 من سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام فقط، وستكون الفرصة مواتية أمام الأندية لإبرام مزيد من الصفقات خلال تلك المدة.