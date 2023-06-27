لوكا يجدد حتى 2024 ويرفض عرض سعودي بقيمة 100 مليون ومكافئة 20 مليون يورو!

أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد كان هناك جدل يحيط بمستقبل مودريتش منذ عدة أشهرخاصة بعد وصول عروض سعودية قوية للاعب، وإليكم التفاصيل.

الأمير سيبقى قائدا لقلعة مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 30 يونيو حزيران 2024، وهذا يعني أن رحلة مودريتش مع الفريق الإسباني التي بدأت عام 2012 ستستمر لفترة أخرى، ويشار إلى الأمير الكرواتي هو الرابع من لاعبي ريال مدريد الذين تم تجديد عقودهم هذا الصيف، بعد ناتشو فيرنانديز، توني كروس الألماني، وداني سيابيوس.

وقدم لوكا الكثير لنادي ريال مدريد حيث خاض 488 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 37 هدفا وصنع 77 هدفا آخرين، وفاز مودريتش البالغ من العمر 37 عاما بـ23 لقبا مع ريال مدريد، بما في ذلك 5 دوريات أبطال أوروبا، وكأسين للعالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و3 بطولات للدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقبين لكأس الملك و7 كؤوس للسوبر الإسباني.

ريال مدريد يرد على خبر انتقاله بطريقة طريفة

بعد تجديد عقده، نشر حساب ريال مدريد الرسمي هذه الصورة للوكا مودريتش وهو يرتدي الأخضر الذي هو أحد الأطقم البديلة للنادي الملكي كرد على تلك الأخبار التي ربطت النجم الكرواتي بانتقاله للدوري السعودي، حيث ذكر تلك التقارير أن لوكا مودريتش حصل على عرض سعودي ضخم فعلا قبل أسابيع ولكن تم رفضه، ليعود ليتلقى مودريتش عرضا جديدا ومحسنا يتضمن حصول لوكا على 100 مليون يورو لمدة موسمين بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو، وسيتلقى النجم الكرواتي 50 مليون يورو صافية من الضرائب سنويا، وتشير التقارير السعودية إلى أن العرض الجديد الذي حصل عليه مودريتش يأتي من نادي الهلال ولكنه أتخذ قراره في الآخر بأن يبقى قائدا لمشروع مدريد الجديد.

مودريتش وكروس عمودان أساسيان

يواجه النجمان الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) والألماني توني كروس (33 عاما) منافسة شديدة هذا الموسم خصوصا بعد التعاقد مع الموهبة الإنكليزية جود بيلينغهام وتألق كل من فالفيردي وسيبايوس وكامافينغا في الوسط، ولكن أكد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي سابقا على أهمية المخضرمين في النادي رغم أنه يمر حاليا بمرحلة انتقالية، ففي تصريحه للصحفيين قبل مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك، أشار أنشيلوتي إلى أن مودريتش وكروس محترفان ويفهمان جيدا ما يعنيه هذا النادي، وأضاف أنه لا يحتاج إلى شرح أي شيء لأنهم يعرفون جودة التشكيلة التي يملكها الفريق، وأنه كان قد تحدث في وقت سابق عن أنه سيداور في التشكيلة الأساسية لإعطاء الفرصة للشباب وهما يتفهمان ذلك وأن هذه هي لحظة الانتقالية التي يجب على الجميع فهمها سواء اللاعبين الشباب أو المخضرمين.