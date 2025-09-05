لوران بلان يكشف سر نجاحه مع الاتحاد السعودي في حصد ثنائية دوري روشن والكأس

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إن سبب نجاحه مع العميد خلال الموسم الماضي وتحقيق الثنائية، يعود إلى العمل الجماعي والروح بين اللاعبين.

وتوج فريق الاتحاد خلال الموسم الماضي 2024/2025 بالثنائية المحلية، ممثلة في “دوري روشن السعودي – كأس خادم الحرمين الشريفين”.

بينما استهل الفريق السعودي موسمه الجديد 2025/26 بالإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على يد النصر، بالخسارة (2-1).

وأشاد لوران بلان، في تصريحات أوردتها صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الجمعة، بمواطنيه كريم بنزيما ونجولو كانتي ودورهما مع الفريق.

كما أثنى المدرب الفرنسي المخضرمن على بقية لاعبي الاتحاد، مشددًا على أن اللاعبين المحليين أيضًا كانوا على قدر المسؤولية طوال الموسم.

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن ما يميز الاتحاد عن فرق دوري روشن هو اللعب ككتلة واحدة، مضيفًا:”كرة القدم في دوري روشن ممتعة وهجومية ومن النادر أن تنتهي مباراة بالتعادل السلبي”.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد لمواجهة الفتح، يوم 12 من سبتمبر الجاري، على ملعب “الإنماء” في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

التفاصيل البيانات المباراة الاتحاد ضد الفتح البطولة دوري روشن السعودي (الجولة الثانية) التاريخ 12 سبتمبر 2025 الملعب ملعب “الإنماء” (مدينة الملك عبد الله الرياضية) بجدة القناة الناقلة Thmanyah 1 HD

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الأخدود بنتيجة (5-2).

الاتحاد يفتتح مشواره في الدوري باكتساح الأخدود

استهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين بفوز عريض في الجولة الافتتاحية، على حساب الأخدود، بخمسة أهداف مقابل هدفين، يوم السبت الماضي.

افتتح القائد ونجم هجوم الفريق، كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 4، وبعد 3 دقائق أضاف ستيفن بيرغوين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 27، قلص سيباستيان بيدروزا الفارق بتسجيله الهدف الأول للأخدود، لكن بعد دقيقتين فقط أحرز زميله سعيد الربيعي هدفاً ثالثاً للاتحاد بالخطأ في مرماه.

ثم في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني أضاف بنزيما هدفه الثاني في المباراة والرابع لـ”العميد”، لكن عاد بيدروزا ليقلص الفارق مجدداً بتسجيله هدفاً ثانياً للأخدود.