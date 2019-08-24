لوبيز : تركت محمد صلاح يسجل الهدف الثالث واللاعب اعترف لي بعد اللقاء بأمر مهم

دار حوار لمدة ثواني بين مدافع الآرسنال ديفيد لوبير ومهاجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وقد تداولت العديد من المواقع صور ذلك الحوار خاصة أن لوبيز تسبب في ضربة الجزاء التي حصل عليها صلاح، وسجل منها هدفه الأول والثاني لفريقه، وكذلك تمكن اللاعب المصري من المرور بسهولة منه عند إحرازه الهدف الثاني له والثالث لليفر، وبعد المباراة وفي تصريحات صحفية لمدافع المدفعجية، أكد أنه تبادل أطراف الحديث مع صلاح حول صحة ضربة الجزاء التي حصل عليها منه.

وأضاف لوبيز أن اللاعب المصري اعترف له بأنه لم يشعر مطلقًا بالجذب منه، مما يؤكد والكلام للمدافع البرازيلي الذي يلعب للأرسنال أن ضربة الجزاء تلك غير صحيحة، وأن الهدف بالتالي غير صحيح، كما أن الإنذار الذي حصل عليه أثر على نفسيته أثناء المباراة وعلى طريقة وأسلوب لعبه، حيث كان يلعب وهو خائف من ارتكاب أي خطأ آخر، وهو ما جعله يترك محمد صلاح على حد قوله ليمر منه بسهولة ويسجل الهدف الثالث.

وأشار لوبيز أن كان يمكنه إعاقة صلاح ولكنه تخوف من ارتكاب أي خطأ خلال محاولته تلك، مما قد يكلفه الطرد خارج المباراة مما سوف يؤثر على أداء فريقه، وقد تتضاعف النتيجة جدير بالذكر أن الريدز تمكن اليوم من هزيمة الأرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعتلي قمة الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثالث.

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