لهذه الأسباب، الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب النادي

يدرس نادي الزمالك بجدية العودة لإقامة تدريبات الفريق الأول داخل مقر القلعة البيضاء، بدلاً من ملاعب خارجية.

ويأتي هذا التوجه لعدة اعتبارات، أبرزها تقليص النفقات التي يتحملها النادي في استئجار ملاعب خارجية، خاصة في ظل توافر البنية التحتية والإمكانيات اللازمة داخل النادي.

كما يرى مسؤولو الزمالك أن اللاعبين الحاليين، سواء الصفقات الجديدة أو حتى الجهاز الفني، لم تتح لهم فرصة التعرف عن قرب على أجواء النادي أو خوض تدريبات على ملعبه.

وهو ما يعزز فكرة العودة للتدريب في قلب القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يُحسم القرار النهائي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية حالياً في ملعب النادي الرئيسي.