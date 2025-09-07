أخبار الرياضة

لهذه الأسباب، الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب النادي

أحمد المدبولي

يدرس نادي الزمالك بجدية العودة لإقامة تدريبات الفريق الأول داخل مقر القلعة البيضاء، بدلاً من ملاعب خارجية.

لهذه الأسباب، الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب النادي

ويأتي هذا التوجه لعدة اعتبارات، أبرزها تقليص النفقات التي يتحملها النادي في استئجار ملاعب خارجية، خاصة في ظل توافر البنية التحتية والإمكانيات اللازمة داخل النادي.

كما يرى مسؤولو الزمالك أن اللاعبين الحاليين، سواء الصفقات الجديدة أو حتى الجهاز الفني، لم تتح لهم فرصة التعرف عن قرب على أجواء النادي أو خوض تدريبات على ملعبه.

وهو ما يعزز فكرة العودة للتدريب في قلب القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يُحسم القرار النهائي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية حالياً في ملعب النادي الرئيسي.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.