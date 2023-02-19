لهذا السبب قد يغيب داروين نونيز عن مباراة ريال مدريد وليفربول القادمة في دوري الأبطال.. وكلوب يعلق

يخضع مهاجم ليفربول الأوروجواني داروين نونيز لفحوصات طبية على الكتف وضعته في موضع شك من مشاركته في مباراة المواجهة مع ريال مدريد المرتقبة في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، وعلى أثر ذلك، صرح المدير الفني للريدز عدة تصريحات حول إصابة نونيز بعد مباراة نيوكاسل التي افتتح بها نونيز الهدف الأول لليفربول، وانتهى اللقاء بالفوز بهدفين مقابل للا شئ على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بـ«طائر العقعق».

وقال يورجن كلوب، إن اللاعب الدولي الأوروجواني يحتاج المزيد من التقييمات حول إصابته، وذلك لاكتشاف المدى الزمني الكامل للإصابة.

وأضاف كلوب في حوار نشر على موقع ليفربول مساء أمس “في النهاية، هو لديه مشكلة في الكتف (انزلاق يسبب مشكلة في الكتف)، وفي الوقت الحالي هو مؤلم بالنسبة له، لكن آمل أن يكون مؤلما وليس أكثر”.

أول هدف منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم

وسجل المهاجم الأوروجواني، 23 عاماً، أول هدف له مع الفريق منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي بعد عطلة كأس العالم، وأول هدف في مباراة ليفربول ونيوكاسل ليلة أمس ليضع الفريق في طريق اقتناص الثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 لصالح الريدز، وهو الفوز الذي زحزح فريق كلوب إلى المركز الثامن بفارق 6 نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز الرابع بمباراة مؤجلة.

تقييم كلوب لمباراة نيوكاسل واستعداده للريال

وعن مباراة نيوكاسل، قال المدير الفني للريدز “نحن تحركنا خطوة للأمام، وكلا الهدفين كانا رائعين، سواء التمريرة من «ترنت ألكسندر أرنولد» إلى داروين نونيز، وكذلك التمرير من «محمد صلاح» إلى كودي جاكبو، كنت أتمنى المزيد من تسجيل الأهداف، لكن على كل حال، كان اليوم رائعاً”.

وتابع كلوب تقييمه لحالة فريقه “عندما لا تكون في أفضل لحظاتك، يجب أن تقاتل من أجل هذا؛ وهذا ما فعلناه؛ حققنا الفوز الثاني على التوالي، ولنكن صادقين، فإن هذا عظيم حقاً، لم نحقق ذلك منذ زمن، ولذلك فهو جيد اليوم”.

وأضاف مدرب الريدز في حديثه تعليقا خاصاً حول مباراة ريال مدريد وليفربول القادمة يوم الثلاثاء 21 فبراير، حيث قال “سنواجه أحد أفضل فرق العالم الثلاثاء المقبل، وسنرى، وبالرغم من أن الأمر صعب، لكنه في آنفيلد”، وعن مباراة العودة في مدريد أكد كلوب “أنه من السابق لأوانه الحديث عن تلك المباراة، لكننا بالطبع سنواصل القتال فيها”.