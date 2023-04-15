” لن نفرط فيه ” .. ” كولر ” يرفض رحيل نجم ” الأهلي ” بشكل نهائي

يبدو أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري ” مارسيل كولر ” قد بدأ يضع يده على مفاتيح لعب الفريق خلال الفترة الحالية ، حيث أن هناك بعض العناصر التي تشارك بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق ومن المنتظر أن يتم بناء كافة الخطط المستقبلية عليها خلال الفترة المقبلة لذا فإن طرح أي فكرة قد تخل بهذا النظام من شأنها أن تعيد الفريق للوراء بدلا من أن تفيد لذا فستجد رفض قاطع وتام من المدرب الحالي للفريق كولر حول الاستغناء عن اي لاعب من القوام الرئيسي

– كولر يرفض بيع أحمد عبد القادر

جدير بالذكر أن المدير الفني للقلعة الحمراء كان قد أوضح موقفه النهائي من فكرة طرح ” أحمد عبد القادر ” جناح الفريق الأيسر ونجمه خلال الشهور القليلة الماضية وهو الرفض ، حيث أنه يتمسك ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق ، وتعود الأسباب إلى أن اللاعب يجمع بين المهارة الفطرية وكذلك الالتزام الفني والخططي وهو أمر قلما تجده في اللاعب المهاري

في ذات الإطار فإن موقف كولر جاء بعد أن أثيرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن وجود عرض قوي من جانب الفريق الروسي سيسكا موسكو من أجل التعاقد مع ” عبد القادر ” نهاية الموسم الجاري ليقطع بذلك كل السبل عن رحيل اللاعب ، الذي كان يبدي رغبة في خوض تجربة احترافية جديدة فهل يبقي ضمن صفوف المارد الأحمر أم يرحل خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة ؟