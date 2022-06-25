لن تصدق ترتيب العربية فيه.. ما هو التصنيف العالمي للمنتخبات 2022

تصدر عنوان ما هو التصنيف العالمي للمنتخبات 2022 مؤشرات البحث، عقب تزايد عمليات البحث عنه من قبل النشطاء، وتستطيع أن تعرف تصنيف المنتخبات بحسب القائمة الصادرة (الفيفا) الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرا لأنه من يحدد الأقوى في المنتخبات على مستوى العالم، بحسب قواعد وضعها المسؤولون داخله منذ عدة سنوات، ويتم الإعلان عن ذلك التصنيف بشكل شهري، لذلك سنتطرق خلال السطور التالية إلى شرح ما هو التصنيف العالمي للمنتخبات 2022، ووضع إضاءات على الدول العربية التي تحتل ذلك التصنيف، بالإضافة إلى استعراض المنتخبات وفقا للقارات.

الآلية المتبعة في التصنيف العالمي للمنتخبات

يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل شهري، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات اعتمادا بمنح نقاط للمنتخبات على أساس النتائج التي حققها خلال السنوات الأخيرة الأربع، وتعد تلك هي الآلية التي يتبعها الفيفا حتى يتم حذف نتائج أقدم شهر على أن تكون المدة التي يشملها التصنيف (4) سنوات، وإدراج نتائج المنتخب خلال الشهر الأخير، كما يعتمد حصول المنتخب على النقاط على عدة عوامل منها: “نتائج المباريات التي لعبها المنتخب خلال الشهر (فوز، خسارة، تعادل، ركلات ترجيح)، أهمية المباريات التي لعبها (تصفيات مؤهلة لكأس عالم أو قارات، ودية، مباريات كأس عالم أو كأس قارات)، وقوة المنتخب الخصم وفقا لمرتبته في التصنيف العالمي، وقوة الاتحاد القاري الذي ينتمي إليه”.

ما هو التصنيف العالمي للمنتخبات 2022

خلال الشهر الحالي، استماع المنتخب البرازيلي أن يحافظ على صدارة التصنيف العالمي بحسب ما أعلنت عنه الفيفا، حيث وصلت نقاطه إلى 1837.56 نقطة، واستطاع أن يتقدم على المنتخب البلجيكي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 1821.92 نقطةً الذي تراجع عن الشهر الماضي في عددا من نقاطه، أما المنتخب الأرجنتيني فقد تمكن من الصعود إلى المركز الثالث برصيد 1770.65 نقطة، لأول مرة منذ خمس سنوات، أما المنتخب الفرنسي فجاء في المركز الرابع برصيد 1764.85 نقكة وتراجع عن الشهر الفائت 25 نقطة.

البرازيل : 1837.56 بلجيكا: 1821.92 الأرجنتين: 1770.65 فرنسا: 1764.85 إنجلترا: 1737.64 إسبانيا: 1716.93 إيطاليا: 1713.86 هولندا: 1679.41 البرتغال: 1678.65 الدنمارك: 1665.47 ألمانيا: 1658.96 المكسيك: 1649.57 الأوروغواي: 1643.71 الولايات المتحدة الأمريكية: 1635.01 كرواتيا: 1632.15 سويسرا: 1621.43 كولومبيا: 1604.07 السنغال: 1593.54 ويلز: 1582.13 السويد: 1563.44 البيرو: 1562.24 المغرب: 1558.90 إيران: 1558.64 اليابان: 1552.77 صربيا: 1549.53 بولندا: 1546.18 أوكرانيا: 1542.79 كوريا الجنوبية: 1526.20 تشيلي: 1514.86 تونس: 1507.8

التصنيف العالمي للمنتخبات العربية يونيو 2022

بحسب ما صدر عن المنتخبات العربية فإن المنتخب المغربي جاء في مقدمة جدول الترتيب برصيد 1558 وفي المركز (22) عالميًا، تفوق على تونس والجزائر ومصر وقطر أصحاب المراكز الأولى على الترتيب على المستوى العربي في التصنيف العالمي للمنتخبات.

التصنيف العالمي للفيفا للمنتخبات الأوروبية يونيو 2022

ترأست المنتخبات الأوربية التصنيف بسبب ما حققه المنتخب البلجيكي في حفاظه على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وأيضا جاء منتخب الديوك الفرنسي في المركز الثاني قبل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا الذين جاءوا في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب، وجاءت 8 منتخبات أوروبية ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي الذي يثبت تفوق الكرة الأوروبية.

التصنيف العالمي لمنتخبات أمريكا الجنوبية يونيو 2022

تفوقت منتخبات أمريكا الجنوبية على الغريمين التقليديين منتخبي السامبا البرازيلي والتانغو الأرجنتيني في تصنيف يونيو 2022، بفارق يتجاوز 120 نقطة عن منتخب الأوروغواي أقرب المنافسين الذي يحتل المركز الثالث على مستوى قارة أمريكا الجنوبية لكن المنتخب الكولومبي المركز الرابع على مستوى القارة.

التصنيف العالمي لمنتخبات القارة الإفريقية يونيو 2022

أما التصنيف العالمي لمنتخبات القارة الأفريقية فقد جاء المنتخب السنغالي الذي حافظ على تصدره تصنيف المنتخبات الإفريقية بحسب الفيفا، وجاء بعده في المركز الثاني المنتخب المغربي، ثم المنتخب التونسي في المركز الثالث على مستوى القارة السمراء.

التصنيف العالمي للفيفا للمنتخبات الآسيوية يونيو 2022

تمكن المنتخب الإيراني من تصدر التصنيف الآسيوي بحسب تصنيف الفيفا برصيد 1558.64 نقطة، وجاء ورائه الساموراي الياباني برصيد 1552.77 نقطة، وجاء المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث برصيد 1526.20 نقطةً، ثم المنتخب الأسترالي ثم القطري.