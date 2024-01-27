“لن تتخيل السعر”بيع قميص كريستيانو رونالدو في مزاد خيري بالسعودية

عرض قيمص النجم البرتغالي المتألق ولاعب نادي النصر السعودي “كريستيانو رونالدو” في مزاد علني خيري داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت سيدة بشرائه بمبلغ خرافي.

النجم البرتغالي رونالدو:مصدر الصورة:موقع نجوم مصرية

وبحسب التقرير الصادر من الصحيفة السعودية الشهيرة “الرياضية” فإن قيمص نجم نادي النصر السعودي “كريستيانو رونالدو” قد ظهر خلال أحد المزادات الخيرية التي قامت الجمعية الخيرية السعودية “أسر التوحد” بإقامته وذلك بالشراكة مع فورملا E، حيث من المقرر أن يتم التبرع بقيمة قميص النجم الأسطوري رونالدو إلى الجمعية الخيرية.

وقامت إحدى السيدات بشراء قميص النجم كريستيانو رونالدو بمبلغ 125 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل تبعًا لسعر الصرف بالبنوك المصرية حوالي 13 مليون و 703 ألف جنيهُا مصريًا.

بيع قميص رونالدو لسيدة سعودية في مزاد علني مقابل 125 ألف دولار 💸👕 برعاية CMB GROUP pic.twitter.com/c3rrkZssIo — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 25, 2024

هذا وقد تبرعت السيدة التي رفضت القيام بالإفصاح عن إسمها بالتبرع بقيمة هذا القميص إلى الجمعية الخيرية، في أحد اللفتات الرائعة التي لاقت إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن تلك السيدة التي قامت بشراء قميص النجم رونالدو تقوم بالعمل في مجال عالم الأزياء، حيث شهد المزاد تنافس كبير استمر لقرابة 5 دقائق كاملة، قبل أن ينتهي المزاد عليها.

وانضم النجم البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي خلال بداية عام 2023 بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث رحب نادي النصر كثيرًا بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية براتب خرافي وصل إلى 200 مليون يورو.

وبالرغم من وجود الكثير من الانتقادات الكبيرة على النجم كريستيانو رونالدو بعد ذهابه إلى دوري روشن السعودي، إلا إنه أثبت للجميع بأنه اتخذ خطوة صحيحة في مسيرته الكروية، بعد أن تمكن من إحراز 54 هدفًا خلال عام 2023 ليكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في العالم خلال هذا العام، متفوقًا على أبرز النجوم العالميين الشباب وعلى رأسهم نجم مان سيتي “هالاند” ونجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”، ونجم بايرن ميونخ “هاري كين”.

ليس ذلك وفقط بل يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة جدول هدافي دوري روشن السعودي حتى الآن بعد مرور 19 جولة برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه النجم ألكسندر ميتروفيتش والذي أحرز 17 هدفًا.

وبفضل تألق الأسطورة كريستيانو رونالدو فإن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة، حيث تمكن من الفوز خلال 15 لقاء من قبل، فيما تعادل خلال لقاء وحيد، بينما تعرض العالمي للهزيمة خلال 3 مواجهات، واستطاع الفريق من تسجيل 55 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويستعد نادي النصر السعودي بقيادة النجم رونالدو بخوض لقاء ودي أمام نادي انتر ميامي الأمريكي والمحترف بصفوفه الأرجنتيني “ليونيل ميسي” تحت عنوان “الرقصة الاخيرة”.

حيث من المقرر أن تقام المباراة بين فريقي النصر وانتر ميامي يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2024 عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.