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“لم ينل الاحترام الذي يستحقه” كيليان مبابي ينفي سعادته بعد رحيل ليونيل ميسي 

مصطفى السيد أبو حجازي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسبوع الماضي رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، حيث لم يحقق البرغوث الأرجنتيني النجاح المنتظر منه داخل ملعب الأمراء. 

"لم ينل الاحترام الذي يستحقه" كيليان مبابي ينفي سعادته بعد رحيل ليونيل ميسي 

وقد رفض النجم ليونيل ميسي عرض ضخم من نادي الهلال السعودي بقيمة 500 مليون يورو خلال الموسم الواحد، حيث فضل ميسي الانتقال إلى فريق ميامي الأمريكي. 

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ميسي
صورة أرشيفية للنجم ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان

وصرح النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال أحد التصريحات للصحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت” قائلًا: الأرجنتيني ميسي واحدًا من أفضل وأعظم اللاعبين في التاريخ، ليس هناك أحد يود رحيل البرغوث الأرجنتيني عن صفوف الفريق، هذه أخبار حزينة. 

وأبدى كيليان مبابي في تصريحاته دهشته من فرح البعض بسبب رحيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي، حيث تحدث قائلًا: لم أفهم حتى الآن السبب وراء ارتياح البعض بعد رحيل ميسي، لم ينل الأرجنتيني الإحترام الذي يستحقه في باريس.

مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي

 وكان ليونيل ميسي قد تلقى الكثير من الانتقادات الحادة من قبل الجماهير الباريسية عقب خروج الفريق الباريسي من دوري الأبطال هذا العام من الدور ثمن النهائي أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ. 

ليونيل ميسي

وقد يرحل النجم الفرنسي مبابي عن صفوف الفريق الباريسي هذا الصيف وذلك في حال قررت الإدارة الإستفادة من بيع كيليان مبابي، حيث أنه في حال الإنتظار لصيف عام 2024 فقد يرحل اللاعب عن صفوف الفريق دون أي مقابل. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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