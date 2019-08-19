“لمدة موسم”.. الزمالك يُعلن توقيع الصربي ميتشو لتولى قيادة الفريق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً توقيع الصربي “ميتشو” على عقود تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض لمدة موسم واحد، وقد حضر توقيع العقود كل من رئيس النادي، وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، والكابتن إسماعيل يوسف، واللواء علاء مقلد، والدكتورة لطيفة الفار، وأحمد مرتضى، والكابتن طارق يحي المدير الفني المؤقت للزمالك، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي.

وقد اعلن نادى الزمالك رسمياً انضمام كل من أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤف للجهاز الفني الجديد بقيادة ميتشو، حيث سيتولى أيمن عبد العزيز مهمة المدرب العام، كما سيتولى أحمد عبد الرؤف مهمة المدرب المساعد، وكان المدير الفني الجديد ميتشو قد اصطحب معه ثلاثة مدربين أجانب مدرب حراس مرمي، ومدرب مساعد، ومحلل أداء، وسيتم إعلان الجاهز الفني بالكامل فى المؤتمر الصحفي الذى سيعقد غداً الثلاثاء.

وكان الصربي “ميتشو” المدير الفني الجديد لنادي الزمالك قد تواجد فى مقر النادي بميت عقبة من أجل الاجتماع برئيس النادي ومجلس الإدارة بعد الاتفاق على جميع بنود العقد وذلك فى الجلسة التى عقدت بمنزل رئيس النادي صباح اليوم، وكان الصربي ميتشو قد رحل عن فريق “أولاندو بايرتس” الجنوب أفريقي باستخدام الشرط الجزائي من أجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك لمدة موسم واحد.

وسوف يعقد رئيس النادي مؤتمر صحفي فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح غداً الثلاثاء 20 أغسطس وذلك بصالة المهندس محمد حسن حلمي بمقر نادى الزمالك بميت عقبة للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الزمالك فى مباراته المقبلة يوم الجمعة القادم مع فريق ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك 7-صفر.