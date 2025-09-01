لمحبي الإثارة.. مواعيد مواجهات مرموش مع السيتي بدوري الأبطال باليوم والساعة

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الجدول الرسمي لمباريات مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث يلعب الفريق الإنجليزي سلسلة من المواجهات القوية ضمن النظام الجديد للبطولة، الذي يشهد تواجد 36 فريقًا في جدول موحّد بنظام النقاط.

النسخة الأولى لمرموش

ومن المعروف أن هذه النسخة تأتي بالظهور الأول للمهاجم المصري عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي في دوري الأبطال، بعد انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يتطلع لتقديم إضافة هجومية على الساحة الأوروبية.

ونتج عن القرعة تواجد مانشستر سيتي فى مجموعة صعبة تضم ثمانية منافسين من النخبة الأوروبية، وهم: نابولي، ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، موناكو، فياريال، بودو/جليمت، وجالاتا سراي.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال (بتوقيت القاهرة):

الأربعاء 18 سبتمبر: مانشستر سيتي × نابولي – الساعة 10:00 مساءً

الثلاثاء 1 أكتوبر: موناكو × مانشستر سيتي – الساعة 10:00 مساءً

الثلاثاء 21 أكتوبر: فياريال × مانشستر سيتي – الساعة 10:00 مساءً

الأربعاء 5 نوفمبر: مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند – الساعة 10:00 مساءً

الثلاثاء 25 نوفمبر: مانشستر سيتي × باير ليفركوزن – الساعة 10:00 مساءً

الأربعاء 10 ديسمبر: ريال مدريد × مانشستر سيتي – الساعة 10:00 مساءً

الثلاثاء 20 يناير: بودو/جليمت × مانشستر سيتي – الساعة 7:45 مساءً

الثلاثاء 28 فبراير: مانشستر سيتي × غلطة سراي – الساعة 10:00 مساءً

البداية أمام نابولي

ومن المقرر أن يبدأ السيتي حملته القارية على ملعبه أمام نابولي، فيما يختتم مرحلة الدوري بمواجهة غلطة سراي في “الاتحاد”، في مشوار يتطلب أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع ضغط الجدول المحلي والبطولات المختلفة.

وتشير التوقعات إلى أنه سيكون لعمر مرموش دور محوري في خيارات المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم، خاصة في ظل التنوع الهجومي الذي يمتاز به اللاعب، ومرونته في شغل عدة مراكز داخل الثلث الأخير من الملعب.

وتأتي مشاركة مانشستر سيتي في ظل سعيه للمنافسة على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا، بعد التتويج الأول في تاريخه العام الماضي، بينما يخوض مرموش التحدي الأكبر في مسيرته حتى الآن.