لماذا يتراجع ليفربول في تتائجه؟.. سلوت يجيب ويوضح الأمر

تحدث المدرب الهولندى أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن أسباب تراجع نتائج الريدز خلال الفترة الأخيرة.

وخرج الريدز من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع، بعدما سقط مجددا أمام نظيره كريستال بالاس، بهزيمة مذلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء، بملعب أنفيلد، ليتأهل الأخير إلى الدور ربع النهائى من البطولة.

سلوت يكشف أسباب انهيار ليفربول

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد المباراة، صرح آرني سلوت قائلًا: إذا كنت تمر بسلسلة هزائم كهذه، إذا كنت تلعب لصالح ليفربول، إذا كنت تُدرب فريق ليفربول، فإن الضغط موجود. لا أعتقد أن ذلك قد تغير كثيرًا بعد هذه الخسارة.

وتابع سلوت: هناك عدة أسباب لخسارتنا هذا العدد الكبير من المباريات، ولكن رغم كل هذه الأسباب.. لا توجد أعذار لخسارة هذا العدد الكبير. ومع ذلك، لم يكن الأمر مفيداً أن جميع المباريات التي خسرناها كان يفصل بينها يومان فقط. وكان علينا أن نلعبها خارج أرضنا أيضًا.

وواصل مدرب ليفربول: إذا نظرت إلى أدائنا ضد برينتفورد، بعد يومين من لعبنا ضد فرانكفورت خارج أرضنا. رأيت فريقًا عانى من لعب ثلاث مباريات في سبعة أيام. مرة أخرى، هذا ليس عذرًا.. ولكن خسارة تلك المباراة ليست مفاجأة كاملة إذا رأيت الصعوبات التي واجهها بعض اللاعبين في فترة الإعداد. واللاعبين الذين جاؤوا من دوريات مختلفة.

إختيارات سلوت

وعن اختياراته فى المباراة التى غاب عنها النجم المصرى محمد صلاح، قال سلوت: لم أغير رأيي بعد المباراة. لأننا حتى مع اللاعبين الأساسيين واجهنا صعوبة في تحقيق نتيجة أمام كريستال بالاس أيضا، مضيفا: إذا نظرت إلى الأسبوع القادم، ستجد أنه سيكون أسبوعًا مهمًا لنا جميعًا وللنادي. نحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين المتاحين. يمكنك أن ترى ذلك من خلال التشكيلة التي اخترتها أمام بالاس. لقد أرحت فقط اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في الأسبوع الماضي. وهناك البعض من الإصابات ومع وجود أسبوع كبير قادم بالنسبة لنا، شعرت أن هذا كان الخيار الأفضل.

وأكمل: رأيت تشكيلة مانشستر سيتي ولم يكن فيها أي لاعب أساسي من مباراة نهاية الأسبوع. لكن شعرت أنها أفضل تشكيلة لهم. هذا يعطي بعض الدلالات. تشيلسي يمكنه إدخال إستيفاو. بعد أن أجريت تبديلين الليلة، كان لدينا 6 لاعبين مراهقين.

واستكمل مدرب ليفربول تصريحاته عن الإصابات: رايان جرافينبيرش لديه فرصة جيدة للمشاركة ضد أستون فيلا، لكن الآخرين مثل إيزاك وجونز في محل شك.