لماذا قام لاعبو صن داونز بالتحفيل والسخرية من نجم بيراميدز

قام لاعبي صن داونز بالسخرية من لاعب فريق بيراميدز الكونغولي فيستون مايلي مهاجم الفريق، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، والتي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

مباراة بيراميدز وصن داونز- مصدر الصورة جوجل

ولكن ما هو سر سخرية لاعبي صن داونز بعد انتهاء اللقاء

جاءت سخرية لاعبي فريق بريتوريا من لاعب بيراميدز بعد قيام الأخير بتوعد فريق صن دوانز وذلك من خلال حسابه الشخصي على «إنستجرام» والتي نشرها مايلي عقب تعادل بيراميدز وصن داونز سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما معا منذ أيام بجنوب إفريقيا، خاصة بعد تعنت ورفض سلطات جنوب إفريقيا بمنحه التأشيرة الخاصة بدخول البلاد مع الفريق المصري.

اللاعب يتوعد… موعدنا في القاهرة

وعقب رفض منحه التأشيرة كتب مايلي على إنستجرام: «حسنا، رفضت أن تعطيني تأشيرة الدخول معتقدا أنك ستفوز علينا، ولكننا حصلنا على نقطة، لنلتقي الآن في القاهرة».



تحفيل وسخرية لاعبي صن داونز

وعقب فوز صن داونز قام لاعبو الفريق بالتحفيل والسخرية من مايلي بالتعليق على منشوره الشخصي على «انستجرام» الذي سبق وتوعد فيه الفريق الجنوب أفريقي.

صاحب الهدف الوحيد باللقاء اللاعب توبوهو موكوينا الوجيد قال : «أخبرني ماذا كنت تقول؟»

«هدئ من روعك يا رجل». كان هو رد وتعليق باسوسي أوباس لاعب الفريق البريتوري.

تذيل بيراميدز مجموعته عقب الخسارة من صن داونز

وعقب الهزيمة تجمد رصيد بيراميدز عند 4 نقاط تذيل بها مجموعته مع نواذيبو الموريتاني بنفس الرصيد.

بينما تصدر صن داونز مجموعته برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن مازيمبي الكونغولي صاحب الوصافة بنفس عدد النقاط.