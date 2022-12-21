لماذا رفض زيزو استلام جائزة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود؟ تعرف على السبب

لماذا رفض أحمد سيد زيزو استلام جائزة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود؟ المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري التي انتهت فوز الأبيض برباعية نظيفة، لم يستلم أحمد سيد زيزو جائزة رجل المباراة، وكثرت الأقاويل عن رفض اللاعب لاستلام الجائزة.

المباراة قد شهدت تألق زيزو بإحرازه هدفين واستحق لقب رجل المباراة عن جدارة، وأحرز شيكابالا هدفاً ويوسف أسامة نبيه هدفاً.

سبب رفض زيزو استلام جائزة رجل المباراة

بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود تفاجئ مشجعي الزمالك والدوري المصري أن أحمد سيد زيزو رفض استلام جائزة رجل المباراة، وكثرت الأقاويل بهذا الشأن.

لكن الإعلامي المصري هاني حتحوت حسم الجدل بعدما كشف عن اتصاله بنجم نادي الزمالك بعد المباراة لمعرفة سبب رفض استلام الجائزة.

زيزو أخبر الإعلامي هاني حتحوت إنه بعد المباراة لم يكشف المذيع الداخلي في ستاد القاهرة عن الفائز بلقب رجل المباراة كما هو معتاد.

والمذيع الداخلي في الملعب هو أول من يكشف عن اللاعب الفائز برجل المباراة في مباريات الدوري المصري من أجل أن ينتظر اللاعبون الفائزون على أرضية الملعب.

لكن بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود لم يكشف المذيع الداخلي عن الفائز، ليدخل أحمد سيد زيزو وبقية لاعبي الزمالك إلى غرفة خلع الملابس للاستشفاء والاستحمام وتغيير ملابس المباراة.

وأكد اللاعب أنه تفاجئ بعد تغيير ملابسه وارتدائه ملابسه العادية أن أحد العاملين في رابطة الأندية جاء إليه وطلب منه الخروج إلى أرضية الملعب لاستلام جائزة رجل المباراة.

مسئول الرابطة طلب من زيزو ارتداء تي شيرت الزمالك مرة أخرى للتصوير بالجائزة بشعار النادي والرعاة، لكن اللاعب أخبر المسئول إنه من الصعب أن يعود لارتداء التي شيرت بعد الاستحمام وتغيير ملابسه.

سأل اللاعب المسئول هل يمكنه استلام الجائزة بملابسه العادية؟ لكن مسئول رابطة الأندية رفض وبالتالي رفض زيزو استلام الجائزة وعاد إلى منزله.

زيزو ورفض جائزة رجل المباراة بسبب لاعبي الأهلي

بعد أن رفض استلام جائزة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود تكاثرت الأقاويل والإشاعات حول زيزو ورفضه استلام الجائزة، وقال البعض إن رفض اللاعب يعود لمعايير اختيار رجل الجولة.

حيث انتشرت أخبار أن نجم نادي الزمالك يرى أن معايير اختيار رجل الجولة بالاستفتاء الجماهيري ظالمة للاعبي الزمالك وتسمح للاعبي الأهلي بالسيطرة على الجائزة دائماً.

لكن الإعلامي هاني حتحوت حسم الجدل في هذه القصة بعد اتصاله شخصيا باللاعب أحمد سيد زيزو وتوضيح سبب رفضه استلام رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود.